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Syn legendárneho Phila Collinsa podpísal kontrakt s 1860 Mníchov

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Dvadsaťjedenročný Collins mladší uspel u mníchovských „levov" na skúške.

Autor TASR
Mníchov 1. augusta (TASR) - Syn legendárneho britského hudobníka Phila Collinsa bude pôsobiť v nemeckom futbale. Stredopoliar Mathew Collins podpísal ročný kontrakt so štvrtodivíznym klubom TSV 1860 Mníchov, ktorý bol v minulosti pravidelným účastníkom Bundesligy.

Dvadsaťjedenročný Collins mladší uspel u mníchovských „levov" na skúške. Klub, ktorý z finančných dôvodov preradili z tretej do štvrtej ligy, nedávno ukončil dlhoročnú spoluprácu s investorom Hasanom Ismaikom, pripomenula agentúra DPA. Mathew Collins, syn speváka skupiny Genesis, v minulej sezóne pôsobil v rakúskom SV Austria Salzburg.
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