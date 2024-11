Syn nórskej korunnej princeznej je podozrivý z ďalšieho znásilnenia

Oslo 21. novembra (TASR) - Najstarší syn nórskej korunnej princeznej Mette-Marit je podozrivý z druhého znásilnenia. Dva dni po jeho zatknutí to v stredu oznámila nórska polícia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Marius Borg Höiby (27) sa Matte-Marit Höibyovej narodil zo vzťahu s Mortenom Borgom, ktorý mala niekoľko rokov pred svadbou s nórskym korunným princom Haakonom.



Borg Höiby bol v pondelok večer zatknutý pre podozrenie zo znásilnenia. Policajný právnik Andreas Kruszewski v stredu uviedol, že počas vyšetrovania sa objavilo aj druhé podozrenie zo spáchania rovnakého trestného činu.



"Ide o pohlavný styk uskutočnený bez súhlasu - so ženou, ktorá nebola schopná brániť sa," ozrejmil právnik. Dodal, že polícia požiadala o vzatie Borga Höibyho do vyšetrovacej väzby, čomu súd v stredu večer vyhovel. Borg Höiby bude vo väzbe týždeň.



Mladíkov právnik Öyvind Bratlien informoval, že jeho mandant sa proti rozhodnutiu o vzatí do väzby odvolá. Privítal súčasne, že sudcovia nevyhoveli žiadosti polície o dvojtýždňovú väzbu.



Vyšetrovatelia medzičasom prehľadali dom podozrivého a zaistili tam niekoľko predmetov.



Borg Höiby bol zadržaný 4. augusta po hádke v byte ženy v Osle a následne bol obvinený z ublíženia na zdraví osobe, s ktorou bol vo vzťahu.



Nórske médiá informovali, že polícia vtedy našla v jednej zo stien ženskej spálne zapichnutý nôž.



Mladík bol v septembri opäť zatknutý za porušenie zákazu priblíženia k poškodenej osobe.



Polícia informovala, že keď Borga Höibyho v pondelok zadržala, bol v aute s údajnou obeťou z augustového incidentu.



Borg Höiby vyrastal s nevlastnými súrodencami – princeznou Ingrid Alexandrou (20) a princom Sverrem Magnusom (18), ktorí sa narodili z manželstva Mette-Marit s princom Haakonom. Na rozdiel od nich Borg Höiby nie je členom kráľovskej rodiny a nemá žiadne oficiálne povinnosti - občas sa však zúčastňoval na rodinných akciách v rámci kráľovskej rodiny.