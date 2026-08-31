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Syn nórskej kráľovnej dostal povolenie zúčastniť sa na pohrebe
V júni bol Höiby odsúdený na štyri roky väzenia za viaceré trestné činy vrátane dvoch znásilnení.
Autor TASR
Oslo 31. augusta (TASR) - Marius Borg Höiby, najstarší syn novej nórskej kráľovnej Mette-Marit, sa bude môcť zúčastniť na pohrebe zosnulého kráľa Haralda V., aj keď je v domácom väzení po tom, ako bol odsúdený za znásilnenie. V pondelok to pre agentúru DPA potvrdila nórska polícia, píše TASR.
V júni bol Höiby odsúdený na štyri roky väzenia za viaceré trestné činy vrátane dvoch znásilnení. Proti rozsudku sa môže odvolať a nie je právoplatný.
V súčasnosti sa nachádza vo vyšetrovacej väzbe s elektronickým náramkom na členku v paláci Skaugum, oficiálnej rezidencii kráľa Haakona VIII. a Mette-Marit.
Minulý týždeň mu bolo tiež umožnené navštíviť svojho nevlastného starého otca v nemocnici, predtým než zomrel.
Marius Borg Höiby sa narodil princeznej vo vzťahu s Mortenom Borgom niekoľko rokov pred jej sobášom s nórskym korunným princom Haakonom. Je členom rodiny, ale nemá žiadny titul ani verejnú funkciu.
Haralda V., ktorý bol najstarším vládnucim monarchom v Európe, hospitalizovali v Osle 17. augusta pre zdravotné komplikácie súvisiace s liečbou hemolytickej anémie, čo je druh chudokrvnosti, ktorý vedie k únave a dýchavičnosti. V piatok 28. augusta zomrel vo veku 89 rokov.
V júni bol Höiby odsúdený na štyri roky väzenia za viaceré trestné činy vrátane dvoch znásilnení. Proti rozsudku sa môže odvolať a nie je právoplatný.
V súčasnosti sa nachádza vo vyšetrovacej väzbe s elektronickým náramkom na členku v paláci Skaugum, oficiálnej rezidencii kráľa Haakona VIII. a Mette-Marit.
Minulý týždeň mu bolo tiež umožnené navštíviť svojho nevlastného starého otca v nemocnici, predtým než zomrel.
Marius Borg Höiby sa narodil princeznej vo vzťahu s Mortenom Borgom niekoľko rokov pred jej sobášom s nórskym korunným princom Haakonom. Je členom rodiny, ale nemá žiadny titul ani verejnú funkciu.
Haralda V., ktorý bol najstarším vládnucim monarchom v Európe, hospitalizovali v Osle 17. augusta pre zdravotné komplikácie súvisiace s liečbou hemolytickej anémie, čo je druh chudokrvnosti, ktorý vedie k únave a dýchavičnosti. V piatok 28. augusta zomrel vo veku 89 rokov.