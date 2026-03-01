< sekcia Zahraničie
Syn posledného iránskeho šacha sa ponúka za vodcu krajiny
Washington 1. marca (TASR) - Syn posledného iránskeho šacha Rezá Pahlaví, ktorý je jednou z najvýznamnejších osobností iránskej exilovej opozície, sa opäť ponúkol ako potenciálny vodca Iránu. Uviedol to v článku pre nedeľňajšie vydanie denníka Washington Post, v ktorom reagoval na smrť iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího a načrtol svoju víziu ďalšieho vývoja vo svojej vlasti.
„Mnohí Iránci ma – často aj napriek ohrozeniu svojho života (teokratickým režimom) – vyzývali, aby som viedol toto prechodné obdobie. Obdivujem ich odvahu a ich výzvu som prijal,“ napísal.
„Naša cesta vpred bude transparentná: nová ústava vypracovaná a schválená v referende, po ktorom budú nasledovať slobodné voľby pod medzinárodným dohľadom. Keď Iránci odovzdajú svoje hlasy vo voľbách, prechodná vláda sa rozpustí,“ napísal Pahlaví.
Demokratický Irán by podľa neho „zmenil Blízky východ a premenil jeden z najtrvalejších zdrojov nepokojov vo svete na pilier regionálnej stability“.
Zdôraznil, že Irán nebude „opakovať chyby“, ktoré nasledovali po vojne v Iraku. „Nebude dochádzať k rozpúšťaniu inštitúcií, nevznikne mocenské vákuum ani chaos,“ avizoval.
Americký prezident Donald Trump vyhlásil Chameneího za mŕtveho po tom, čo Spojené štáty a Izrael v sobotu podnikli rozsiahle útoky na Irán. Jeho smrť v nedeľu nadránom potvrdili aj iránske štátne médiá.
Trump pre americkú televíziu CBS News uviedol, že na vedenie Iránu po Chameneího smrti je „niekoľko dobrých kandidátov“, podrobnosti však neuviedol.
Podľa izraelskej armády sobotňajšie útoky zasiahli kľúčové miesta, kde sa stretávalo iránske vedenie, pričom zahynuli viacerí vysokopostavení predstavitelia vrátane ministra obrany a veliteľa Iránskych revolučných gárd.
Pahlavího otec, Mohammad Rezá Pahlaví, vládol Iránu od roku 1941 až do svojho zvrhnutia počas islamskej revolúcie v roku 1979. Rezá Pahlaví, ktorého otec určil za korunného princa, žije už desaťročia v exile v Spojených štátoch.
Kým časť iránskej spoločnosti prijala správu o smrti Chameneího – muža, ktorý viedol Irán pevnou rukou takmer 37 rokov – s nadšením, ulice Teheránu zaplavili v nedeľu ráno tisíce ľudí mávajúcich iránskymi vlajkami a skandujúcich „Smrť Amerike“ a „Smrť Izraelu“, informoval spravodajca AFP priamo z miesta.
Irán bude po smrti najvyššieho duchovného vodcu dočasne viesť triumvirát, ktorého členmi budú prezident Masúd Pezeškiján, šéf súdnictva Gholámhosejn Mohsení Edžeí a právny expert z Rady strážcov vybraný radou pre určovanie záujmov režimu. Vytvorenie takejto prechodnej rady je zakotvené v ústave Iránskej islamskej republiky, uvádza portál Times of Israel (TOI).
Podľa iránskeho zákona musí byť nový najvyšší vodca zvolený čo najskôr.
