Syn posledného iránskeho šacha zožal ovácie na konferencii
V prejave pred búrlivým publikom v Texase Pahlaví vykreslil vojnu ako historickú príležitosť na zvrhnutie iránskeho klerikálneho režimu.
Autor TASR
Washington/Grapevine 28. marca (TASR) - Syn posledného iránskeho šacha Rezá Pahlaví v sobotu zožal viacero vĺn potlesku na Konferencii konzervatívnej politickej akcie (CPAC). Americkú vládu vyzval, aby zintenzívnila svoje vojenské ťaženie proti Iránu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
V prejave pred búrlivým publikom v Texase Pahlaví vykreslil vojnu ako historickú príležitosť na zvrhnutie iránskeho klerikálneho režimu a vyvolal nadšený potlesk svojou víziou, v ktorej sa jeho krajina premení z nepriateľa Spojených štátov na spojenca.
„Viete si predstaviť, že by Irán prestal opakovať ‚Smrť Amerike‘ a namiesto toho by vyhlasoval ‚Boh žehnaj Amerike‘?“ opýtal sa publika korunný princ a vyvolal tým búrlivé ovácie.
Šachov syn dlhodobo žijúci v USA je považovaný za najznámejšiu postavu iránskej exilovej opozície. Prezentuje sa ako zjednocujúca osobnosť roztrieštenej iránskej opozičnej scény a v sobotu opätovne oznámil, že je pripravený viesť prechod krajiny k demokracii.
„Prezident (Donald) Trump robí Ameriku opäť veľkou. Ja mám v úmysle urobiť opäť veľkým Irán,“ deklaroval a zožal ďalší dlhotrvajúci potlesk.
Vrelé prijatie Pahlavího americkými konzervatívcami podľa AFP podčiarkuje, do akej miery sa časť konzervatívneho hnutia postavila za vojnu prezidenta Trumpa proti Iránu.
Korunný princ vyzval Spojené štáty, aby „zotrvali vo svojom kurze“ a „pripravili iránskemu ľudu pôdu na dokončenie tejto úlohy“, pričom argumentoval, že trvalú stabilitu môže priniesť len úplný pád islamskej republiky. „Tento režim musí v celom svojom rozsahu zmiznúť,“ povedal.
Pravicovú politickú konferenciu CPAC usporadúva každoročne od roku 1974 Americká konzervatívna únia (ACU). V takmer polstoročnej histórii sa z nej stalo podujatie, ktoré mobilizuje desaťtisíce konzervatívcov. V roku 2022 sa prvýkrát uskutočnila v Európe v Budapešti. Trump sa na nej tento rok nezúčastnil, prvýkrát za uplynulých desať rokov, keďže je pracovne vyťažený pre pokračujúcu vojnu proti Iránu.
