Syn prezidenta Museveniho podporuje lídra na siedme funkčné obdobie

Kampala 21. septembra (TASR) - Syn ugandského prezidenta Yoweriho Museveniho, ktorý predtým vyhlásil, že bude kandidovať v prezidentských voľbách v roku 2026, v sobotu oznámil, že nebude kandidovať a namiesto toho podporí svojho otca. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Toto oznámenie je tichým potvrdením toho, že Museveni, ktorý je pri moci od roku 1986, sa bude uchádzať o siedme funkčné obdobie.



"Chcel by som oznámiť, že v roku 2026 nebudem kandidovať. Všemohúci Boh mi povedal, aby som sa najprv sústredil na jeho armádu," povedal Muhoozi Kainerugaba. "Preto plne podporujem prezidenta Yoweriho Museveniho v nasledujúcich voľbách," vyhlásil Kainerugaba.



Osemdesiatročný Museveni oficiálne neoznámil, či sa bude snažiť zostať pri moci.



Oznámenie jeho syna však zrejme potvrdilo všeobecné očakávania, že bude opäť kandidovať, a jeho strana ho už podporila ako svojho prezidentského kandidáta. Mnohí vo východoafrickej krajine považujú Kainerugabu za dynastického nástupcu svojho otca.



Kainerugaba vyštudoval elitnú britskú vojenskú akadémiu Sandhurst. V súčasnosti je veliteľom ugandských obranných síl, a teda najvyšším vojenským predstaviteľom krajiny.



"Po prezidentovi Musevenim nepovedie Ugandu žiadny civilista. Bezpečnostné sily to nedovolia. Ďalším vodcom bude vojak alebo policajt," dodal Kainerugaba.



Museveni vládne Ugande železnou rukou od roku 1986, keď zvrhol prezidenta Miltona Oboteho. Podľa oficiálnych výsledkov, ktoré opozícia označila za "maškarádu", bol v roku 2021 opätovne zvolený na šieste funkčné obdobie so ziskom 58 percent hlasov.