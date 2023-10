Syn Prigožina údajne zdedil majetky svojho otca aj vedenie vagnerovcov

Moskva 3. októbra (TASR) - Dvadsaťpäťročný Pavel Prigožin zdedil podľa ruských kanálov na platforme Telegram spájaných s Vagnerovou skupinou po svojom otcovi Jevgenijovi Prigožinovi aktíva aj kontrolu nad rozsiahlym podnikateľským impériom vrátane vedenia tejto ruskej žoldnierskej skupiny. TASR o tom informuje podľa pondelňajšej správy stanice CNN.



Jeden zo zmienených kanálov tvrdí, že sa mu podarilo získať kópiu Prigožinovho závetu a zverejnil aj jeho fotografiu.



Jevgenij Prigožin (62) zahynul 23. augusta pri havárii lietadla v Tverskej oblasti na západe Ruska. Lietadlo typu Embraer Legacy 600 smerovalo z Moskvy do Petrohradu, kde majú sídlo Prigožinove firmy, keď sa zrútilo. Na jeho palube sa okrem Prigožina nachádzalo deväť ľudí vrátane viacerých vagnerovcov.



K havárii, ktorú neprežil žiaden z pasažierov, došlo presne dva mesiace po tom, čo sa Prigožin a jeho bojovníci nakrátko vzbúrili proti ruskému vojenskému vedeniu.



V domnelom závete tohto šéfa vagnerovcov - s notárskou pečiatkou z 2. marca - je Prigožinov syn Pavel označený za jediného dediča rozsiahleho majetku svojho otca, a to vrátane prevzatia vedenia nad Vagnerovou skupinou. Pavel podľa týchto zdrojov údajne o vydanie svojho dedičstva požiadal 8. septembra.



Kanál na Telegrame tiež uviedol, že Pavel je pripravený vymáhať všetky existujúce podlžnosti voči svojmu ocovi, pričom odhadol, že ruské ministerstvo obrany dlhuje Prigožinovmu obchodnému impériu až 763 miliónov eur.



Aj americká expertná skupina Inštitút pre štúdium vojny (ISW) v pondelok informovala, že Pavel Prigožin zrejme podniká kroky na prevzatie velenia vagnerovcov. ISW sa vo svojom tvrdení odvolávala na kanál na Telegrame spájaný s vagnerovcami, podľa ktorého Prigožinov syn rokuje s ruskou Národnou gardou (Rosgvardija) o znovuzapojení vagnerovcov do bojov na Ukrajine.



CNN podotýka, že takéto tvrdenia nedokázala overiť a že zo správ nebolo ani bezprostredne jasné, či by mohli byť vagnerovci v bojoch na Ukrajine priradení k niektorým zo zložiek ruskej armády. Práve Rosgvardija mala po neúspešnej júnovej vzbure a následnom odzbrojení vagnerovcov dostať veľkú časť z ich zbraní.