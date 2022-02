Syn turkménskeho lídra kandiduje za prezidenta

Ašchabad 14. februára (TASR) - Syna turkménskeho lídra Gurbangulyho Berdymuchamedova nominovali do prezidentských volieb, ktoré sa budú v tejto stredoázijskej krajine konať v marci. Informovala o tom v pondelok tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na tamojšie štátne médiá.



Správa prišla krátko po tom, ako autokrat Berdymuchamedov oznámil, že hodlá odstúpiť z funkcie prezidenta, a príslušné úrady vyhlásili predčasné voľby.



"Na mimoriadnom zjazde Demokratickej strany Turkménska (TDP) konanom v Ašchabade bol podpredseda kabinetu ministrov krajiny Serdar Berdymuchamedov nominovaný za prezidentského kandidáta," uviedla turkménska štátna televízia.



Turkménsko, ktoré disponuje bohatými zásobami zemného plynu, je podľa AFP jednou z najrepresívnejších a najuzavretejších krajín sveta. Všeobecne sa vie iba málo o tom, ako tamojší režim robí každodenné rozhodnutia.



V krajine sa dosiaľ ešte neuskutočnili žiadne konkurenčné voľby; mladý Berdymuchamedov takmer určite nebude mať v predčasných voľbách, ktoré sa budú konať 12. marca, žiadnych skutočných oponentov, konštatuje AFP.



Gurbanguly Berdymuchamedov, súčasný turkménsky prezident, predseda vlády a šéf senátu, stojí na čele tamojšieho režimu už 15 rokov. V prezidentskom kresle vystriedal Saparmurata Nijazova, ktorý bol prezidentom od roku 1990.



Jeho koníčky – vrátane jazdy na koni, masovej cyklistiky, skladania piesní a písania kníh – z neho urobili kuriozitu na sociálnych médiách, ktoré sú však v Turkménsku blokované.



Vo svojom minulotýždňovom prejave v parlamente však 64-ročný Berdymuchamedov vyhlásil, že dospel k "ťažkému rozhodnutiu" v súvislosti so svojím vekom a vedením krajiny, pričom dodal, že krajina potrebuje "mladých lídrov".



Jeho syn Serdar Berdymuchamedov je ako podpredseda kabinetu momentálne druhým najmocnejším vládnym činiteľom v Turkménsku so širokým vplyvom na ekonomiku. Tým, že vlani dovŕšil 40 rokov, získal právo uchádzať sa o post prezidenta.



Gurbanguly Berdymuchamedov povedal, že chce zostať v politike ako predseda hornej komory parlamentu.