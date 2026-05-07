Vodca Hamasu prišiel vo vojne s Izraelom o štvrtého syna
Chalíl Hajja patrí medzi najvyššie postavených predstaviteľov Hamasu pôsobiacich v zahraničí. Je členom tímu palestínskych vyjednávačov na nepriamych rokovaniach o urovnaní konfliktu v Pásme Gazy.
Tel Aviv/Gaza 7. mája (TASR) - Vysokopostavený predstaviteľ palestínskeho militantného hnutia Hamas Chalíl Hajja prišiel vo vojne s Izraelom o štvrtého syna. Azzám Chalíl Hajja utrpel zranenia pri stredajšom útoku izraelského dronu na utečenecký tábor Džabálijá na severe palestínskeho Pásma Gazy. Zomrel po prevoze do nemocnice al-Ahlí v meste Gaza. Vo štvrtok o tom informovala agentúra DPA.
Hovorca izraelskej armády oznámil, že správy o smrti syna vodcu Hamasu preverujú.
Hamas uviedol, že ide už o štvrtého Hajjovho syna zabitého pri izraelských útokoch. Dvaja ďalší údajne zahynuli pri útokoch na svojho otca v rokoch 2008 a 2014.
Vlani, keď sa izraelské letectvo podľa médií pokúsilo zaútočiť na vedenie Hamasu v katarskej Dauhe, bol Hajja jedným z cieľov. Hamas vtedy uviedol, že pokus o atentát nebol úspešný a že nikto z delegácie neprišiel o život. Podľa iných správ však zahynulo šesť ľudí vrátane Hajjovho syna Humáma a vedúceho jeho kancelárie.
Hoci v Pásme Gazy od októbra 2025 platí prímerie, naďalej dochádza k útokom a ozbrojeným zrážkam. Izrael stále kontroluje približne polovicu územia palestínskej enklávy, zatiaľ čo Hamas si podľa DPA vo zvyšných oblastiach do veľkej miery obnovil svoju správu.
