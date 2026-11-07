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Syn zosadeného šacha vo Frankfurte prevzal Cenu slobody pre Iráncov
Jeho otec Mohammad Rezá Pahlaví bol posledným iránskym šachom, vládol autoritárskym spôsobom a v roku 1979 utiekol do exilu pred revolúciou, ktorá zvrhla monarchiu.
Autor TASR
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Frankfurt 7. novembra (AFP) – Syn zosadeného iránskeho šacha Rezá Pahlaví v sobotu vo Frankfurte nad Mohanom prevzal Cenu slobody, ktorú iránskemu ľudu udelila nadácia Friedricha Naumanna, ktorá má blízko k nemeckej liberálnej Slobodnej demokratickej strane (FDP). Slávnostný ceremoniál však sprevádzali aj kritické hlasy, ktoré spochybňovali legitimitu ocenenia, informovala agentúra AFP.
„Irán je krajina, ktorú netreba učiť demokracii. Je to krajina, ktorej bránia uplatňovať ju,“ povedal Pahlaví v príhovore v Kostole sv. Pavla, ktorý je známy tým, že v rokoch 1848–49 hostil prvý demokraticky zvolený parlament v Nemecku. Pred chrámom Pahlavího vítalo asi 18.000 demonštrantov, ktorí skandovali jeho meno a mávali iránskymi vlajkami z obdobia pred islamskou revolúciou.
„Ľud, ktorý je pripravený zomrieť za právo voliť, je pripravený toto právo aj uplatňovať,“ dodal Pahlaví za potlesku prítomných. Pri prejave sa mu zachvel hlas, keď hovoril o príbuzných ľudí, ktorí prišli o život. Niektorí z nich boli prítomní aj v sále, doplnila AFP.
„Nemohli ste si vybrať ľud, ktorý by lepšie rozumel významu slova sloboda,“ odkázal Pahlaví predstaviteľom nadácie.
Prevzatie ceny však nevítali všetci, a to napriek výraznej podpore, ktorú Pahlavímu prejavili demonštranti v uliciach Frankfurtu. Kritici vyčítajú Pahlavímu najmä jeho otvorenú podporu Izraela a podľa ich názoru aj nedostatočný odstup od autoritárskeho režimu svojho otca.
Jeho otec Mohammad Rezá Pahlaví bol posledným iránskym šachom, vládol autoritárskym spôsobom a v roku 1979 utiekol do exilu pred revolúciou, ktorá zvrhla monarchiu. Neskôr sa v krajine upevnila vláda islamského duchovenstva.
List s výhradami proti odovzdaniu ceny Pahlavímu podpísalo približne 200 väzňov zadržiavaných v Iráne, uviedla Sahar Sanaieová, hovorkyňa Spoločnosti nemecko-iránskeho priateľstva v spolkovej krajine Hesensko. Pahlavího podľa nej považujú za symbol „dávno prekonanej diktatúry“.
Frankfurtské organizácie Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) a strany Zelených ceremoniál bojkotovali. Argumentovali tým, že Pahlavího nemožno považovať za legitímneho predstaviteľa iránskeho ľudu.
Miestna organizácia krajne ľavicovej strany Die Linke namietala aj proti usporiadaniu podujatia v kostole. Poukázala pritom na predpisy miestnej radnice, ktoré zakazujú využívať Kostol sv. Pavla na politické podujatia.
Pahlaví v sobotu vyhlásil, že cenu prijíma iba ako „správca“ až do vytvorenia demokraticky zvolenej vlády v Iráne. „Som jej držiteľom iba dočasne. Jedného dňa ju odovzdám jej právoplatným vlastníkom, a to nie na cudzej pôde, ale v hlavnom meste Teherán,“ povedal.
„Irán je krajina, ktorú netreba učiť demokracii. Je to krajina, ktorej bránia uplatňovať ju,“ povedal Pahlaví v príhovore v Kostole sv. Pavla, ktorý je známy tým, že v rokoch 1848–49 hostil prvý demokraticky zvolený parlament v Nemecku. Pred chrámom Pahlavího vítalo asi 18.000 demonštrantov, ktorí skandovali jeho meno a mávali iránskymi vlajkami z obdobia pred islamskou revolúciou.
„Ľud, ktorý je pripravený zomrieť za právo voliť, je pripravený toto právo aj uplatňovať,“ dodal Pahlaví za potlesku prítomných. Pri prejave sa mu zachvel hlas, keď hovoril o príbuzných ľudí, ktorí prišli o život. Niektorí z nich boli prítomní aj v sále, doplnila AFP.
„Nemohli ste si vybrať ľud, ktorý by lepšie rozumel významu slova sloboda,“ odkázal Pahlaví predstaviteľom nadácie.
Prevzatie ceny však nevítali všetci, a to napriek výraznej podpore, ktorú Pahlavímu prejavili demonštranti v uliciach Frankfurtu. Kritici vyčítajú Pahlavímu najmä jeho otvorenú podporu Izraela a podľa ich názoru aj nedostatočný odstup od autoritárskeho režimu svojho otca.
Jeho otec Mohammad Rezá Pahlaví bol posledným iránskym šachom, vládol autoritárskym spôsobom a v roku 1979 utiekol do exilu pred revolúciou, ktorá zvrhla monarchiu. Neskôr sa v krajine upevnila vláda islamského duchovenstva.
List s výhradami proti odovzdaniu ceny Pahlavímu podpísalo približne 200 väzňov zadržiavaných v Iráne, uviedla Sahar Sanaieová, hovorkyňa Spoločnosti nemecko-iránskeho priateľstva v spolkovej krajine Hesensko. Pahlavího podľa nej považujú za symbol „dávno prekonanej diktatúry“.
Frankfurtské organizácie Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) a strany Zelených ceremoniál bojkotovali. Argumentovali tým, že Pahlavího nemožno považovať za legitímneho predstaviteľa iránskeho ľudu.
Miestna organizácia krajne ľavicovej strany Die Linke namietala aj proti usporiadaniu podujatia v kostole. Poukázala pritom na predpisy miestnej radnice, ktoré zakazujú využívať Kostol sv. Pavla na politické podujatia.
Pahlaví v sobotu vyhlásil, že cenu prijíma iba ako „správca“ až do vytvorenia demokraticky zvolenej vlády v Iráne. „Som jej držiteľom iba dočasne. Jedného dňa ju odovzdám jej právoplatným vlastníkom, a to nie na cudzej pôde, ale v hlavnom meste Teherán,“ povedal.