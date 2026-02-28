< sekcia Zahraničie
Syn zvrhnutého iránskeho šacha vyjadril vieru vo víťazstvo nad režimom
Autor TASR
Washington 28. februára (TASR) - Syn posledného iránskeho šacha Rezá Pahlaví v sobotu vyjadril vieru vo víťazstvo nad režimom Iránskej islamskej republiky po tom, čo Spojené štáty a Izrael spustili rozsiahle vzdušné útoky na viaceré ciele v Iráne, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Pahlaví zverejnil svoje videoposolstvo na internete krátko po spustení útokov v sobotu ráno a naznačil v ňom istú mieru svojej účasti. Predtým opakovane naliehal na amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby voči iránskemu režimu zasiahol.
„Sme veľmi blízko ku konečnému víťazstvu. Chcem byť po vašom boku čo najskôr, aby sme spoločne mohli získať späť Irán a znovu ho vybudovať,“ povedal Pahlaví, ktorý žije v exile v Spojených štátoch.
Pahlaví vyzýva na nastolenie sekulárnej demokracie v Iráne, však nemá v krajine jednomyseľnú podporu od kritikov režimu.
Vo svojom posolstve obyvateľov vyzval, aby zatiaľ počkali a v príhodnom čase opäť vyšli do ulíc. „Žiadam vás, aby ste zatiaľ zostali vo svojich domovoch a ostali v bezpečí. Buďte ostražití a pripravení, aby ste sa v príhodnom čase, ktorý vám presne oznámim, mohli vrátiť do ulíc na záverečnú fázu,“ uviedol Pahlaví vo videoposolstve.
Pri potlačení masových demonštrácií na prelome rokov zahynuli v Iráne tisíce ľudí, pripomína AFP, podľa ktorej išlo o jednu z najväčších hrozieb pre vládu v Teheráne od revolúcie a zvrhnutia prozápadného šacha v roku 1979.
