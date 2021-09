Syna Muammara Kaddáfího prepustili z väzenia

Tripolis 6. septembra (TASR) - Sádího Kaddáfího, syna zosnulého líbyjského vodcu Muammara Kaddáfího, prepustili z väzenia v Tripolise, hlavnom meste Líbye. Pre agentúru AFP to potvrdil v nedeľu nemenovaný zdroj z tamojšieho ministerstva spravodlivosti.



"Sádí Kaddáfí bol prepustený z väzenia" v súlade s rozhodnutím súdu spred niekoľkých rokov," povedal nemenovaný zdroj.



Viaceré médiá v nedeľu zverejnili informácie, že Kaddáfí následne z krajiny odletel do Turecka. Zdroj AFP však túto informáciu nepotvrdil, ani nevyvrátil.



"Hlavný prokurátor pred niekoľkými mesiacmi požiadal o vykonanie rozhodnutia týkajúceho sa Sádího Kaddáfího hneď, ako budú splnené všetky požadované podmienky," priblížil zdroj s tým, že Kaddáfí mal povolené v krajine zostať alebo odísť.



Kaddáfí (47) bol počas vlády svojho otca Muammara, ktorého zavraždili počas povstania v roku 2011, známy svojim honosným životným štýlom, pripomína agentúra AFP.



Po líbyjskom povstaní utiekol do afrického štátu Niger, kde ho však v roku 2014 zadržali a vydali naspäť do vlasti. Kaddáfí vo väzení čelil obvineniam zo zločinov spáchaných voči demonštrantom v roku 2011, ako aj z vraždy líbyjského futbalového trénera z roku 2005. Odvolací súd ho oslobodil od obvinenia z vraždy v apríli 2018.



Líbya sa od roku 2011 zmietala v ozbrojených nepokojoch a zažívala aj politickú nestabilitu vo forme existencie dvoch vlád: jedna pôsobila v Tripolise a druhá na východe krajiny. Vlani sa toto dvojvládie skončilo dohodou o prímerí a od marca tohto roku má Líbya len jednu vládu.



Prezidentské a parlamentné voľby sú v krajine naplánované na december, pripomína AFP.