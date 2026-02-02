< sekcia Zahraničie
Syna nórskej korunnej princeznej Mette-Marit vzali do väzby
Höiby sa k niektorým menej závažným trestným činom priznal, závažnejšie obvinenia však odmieta.
Autor TASR
Oslo 2. februára (TASR) - Syna nórskej korunnej princeznej Mette-Marit, ktorý sa tento týždeň postaví pred súd v prípade obvinenia zo znásilnenia, zadržali pre podozrenie z napadnutia, vyhrážania sa a porušenia súdneho príkazu, oznámila v pondelok nórska polícia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Policajný obvod v Osle môže potvrdiť, že Marius Borg Höiby bol v nedeľu večer zatknutý pre podozrenie z ublíženia na zdraví, vyhrážania sa nožom a porušenia zákazu priblíženia sa,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Polícia spresnila, že požiadala o Höibyho vzatie do väzby na štyri týždne „z dôvodu rizika recidívy“.
Dvadsaťdeväťročný Höiby, ktorý sa narodil ešte predtým, než sa jeho matka Mette-Marit Tjessem Höiby vydala za nórskeho korunného princa Haakona, sa v utorok postaví pred okresný súd v Osle pre obvinenia v 38 bodoch obžaloby vrátane štyroch údajných znásilnení a napadnutí bývalých partneriek.
Höiby sa k niektorým menej závažným trestným činom priznal, závažnejšie obvinenia však odmieta.
V prípade vedenom proti nemu vystupuje v pozícii žalobcu niekoľko jeho expartneriek a on má prísne zakázané sa s nimi kontaktovať. V prípade, že ho okresný súd v Osle uzná za vinného, hrozí mu až 16 rokov väzenia.
Očakáva sa, že o súdny proces, ktorý je naplánovaný do 19. marca, sa budú intenzívne zaujímať médiá.
