Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 19. január 2026Meniny má Drahomíra a Mário
< sekcia Zahraničie

Syna nórskej korunnej princeznej obvinili z ďalších trestných činov

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Marius Borg Höiby, v súčasnosti 29-ročný muž, čelí 32 obvineniam vrátane znásilnenia a závažných sexuálnych trestných činov.

Autor TASR
Oslo 19. januára (TASR) - Najstaršieho syna nórskej korunnej princeznej Mette-Marit, ktorý sa vo februári postaví pred súd pre obvinenia zo znásilnenia štyroch žien, obvinili z ďalších závažných činov vrátane drogovej trestnej činnosti, oznámil v pondelok prokurátor Sturla Henriksbö. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

Marius Borg Höiby, v súčasnosti 29-ročný muž, čelí 32 obvineniam vrátane znásilnenia a závažných sexuálnych trestných činov.

Prokurátor Sturla Henriksbö v stanovisku zaslanom agentúre AFP uviedol, že v pondelok bola proti Höibymu vznesená ďalšia obžaloba, ktorá zahŕňa celkovo šesť bodov. Jedným z nich je „závažný drogový delikt“ z roku 2020, súvisiaci s 3,5 kilogramami marihuany. Höiby sa k trestnému činu priznal, uviedol prokurátor.

Jeho advokátka Ellen Holager Andenaesová pre nórsku tlačovú agentúru NTB uviedla, že jej klient „jedného dňa prepravil marihuanu z bodu A do bodu B bez toho, aby za to dostal jediný cent“.

Dva body obžaloby sa týkajú porušenia súdneho príkazu, zatiaľ čo tri ďalšie sa súvisia s dopravnými priestupkami za vysokú rýchlosť na motocykli, povedal Henriksbö.

„Dodatočná obžaloba bude teraz zaslaná okresnému súdu v Osle na posúdenie počas hlavného pojednávania, ktoré sa začne 3. februára,“ povedal.

Marius Borg Höiby (28) sa Matte-Marit Höibyovej narodil zo vzťahu s Mortenom Borgom, ktorý mala niekoľko rokov pred svojím sobášom s nórskym korunným princom Haakonom. Hoci je Höiby členom rodiny, nemá žiadny titul a nezastáva ani žiadnu verejnú funkciu.

Borg Höiby bol zadržaný 4. augusta 2024 po hádke v byte v Osle. Následne ho obvinili z ublíženia na zdraví vtedajšej priateľke.
.

Neprehliadnite

STANKO: Chceme mať silnú a kvalitnú padelovú reprezentáciu aj akadémiu

Fico sa na Floride stretol s Trumpom, diskutovali aj o Ukrajine a EÚ

OTESTUJTE SA: Viete, akým záľubám sa venujú títo ľudia?

Vlhová dostala zelenú na plnú záťaž a chce ísť na ZOH