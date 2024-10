Syna Usámu bin Ládina deportovali z Francúzska a zakázali mu návrat

Paríž 8. októbra (TASR) - Najstaršieho syna zakladateľa teroristickej islamistickej siete al-Káida Usámu bin Ládina deportovali z Francúzska za schvaľovanie terorizmu, ktorého sa podľa francúzskych úradov dopustil v príspevku na sociálnej sieti X. V utorok o tom informovala agentúra Reuters, píše TASR.



Umar bin Ládin žil od roku 2016 v dedine Domfort v departemente Orne v Normandii na severe Francúzska so svojou britskou manželkou a venoval sa maľbe krajiniek. V Európe používa meno Omar bin Laden.



Francúzsky minister vnútra Bruno Retailleau podľa Reuters v utorok na sieit X informoval, že podpísal nariadenie o zákaze vstupu Umara bin Ládina na územie Francúzska, odkiaľ bol predtým deportovaný.



Retailleau pritom neuviedol žiadne podrobnosti o čase deportácie a mieste, kam bol bin Ládin poslaný.



Denník Le Parisien na základe informácií z ministerstva vnútra v utorok napísal, že Umar bin Ládin opustil Francúzsko v októbri 2023. Deportácia bola spojená s odobratím povolenia na pobyt sprevádzaného zákazom návratu do Francúzska na dva roky. V súčasnosti žije v Katare.



Le Parisien dodal, že Umar bin Ládin sa proti tomuto rozhodnutiu francúzskych úradov odvolal. Francúzska justícia však minulý piatok jeho odvolanie zamietla. "Potvrdilo to správnosť tohto rozhodnutia prijatého pre národnú bezpečnosť," konštatoval Retailleau v statuse na sieti X.



V roku 2023 pri príležitosti výročia smrti svojho otca Usámu bin Ládina zverejnil Umar na svojom konte na sociálnej sieti X status, ktorým mu vzdal poctu. Francúzske úrady obsah tohto statusu vyhodnotili ako schvaľovanie terorizmu. Umar bin Ládin následne tvrdil, že nebol autorom textu, len ho zdieľal. Jeho účet bol odvtedy pozastavený.



V rozhovore pre francúzsky magazín Le Point z roku 2021 syn Usámu bin Ládina povedal, že nesúhlasí so svojím otcom a že 11. september 2001, keď došlo k teroristickým útokom na USA, mu "zničil život". Umar bin Ládin síce absolvoval výcvik v táboroch Afganistane, aby sa stal bojovníkom, ale podľa svojich slov sa s otcom v roku 2000 definitívne rozišli.



"Odmietal som to všetko, pretože nie som agresívny človek. Nikdy by som to nedokázal. Môžete bojovať, keď už nie je o čom diskutovať, ale vždy musíte najskôr diskutovať," objasnil Umar bin Ládin pre spomenutý týždenník.



Ľudia, ktorí sa v Normandii vyskytovali v blízkosti Umara bin Ládina, o ňom v čase rozhovoru pre citovaný týždenník hovorili ako o diskrétnom mužovi snažiacom sa integrovať do novej komunity a začať nový život.