Syna zakladateľa Manga zadržali v súvislosti so smrťou jeho otca
Autor TASR
Barcelona 19. mája (TASR) - Španielska polícia zadržala najstaršieho syna zakladateľa módneho impéria Mango Jonathana Andica v súvislosti so smrťou jeho otca Isaka Andica, ku ktorej došlo počas ich spoločného výletu v decembri 2024. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Jonathana Andica, ktorý bol so svojím 71-ročným otcom sám, keď podnikateľ v pohorí Montserrat neďaleko Barcelony spadol zo skaly a zahynul, vzali do väzby, uviedla katalánska regionálna polícia.
Vyšetrovatelia spočiatku považovali smrť za nehodu, pričom predbežné zistenia naznačovali, že sa Isak Andic mohol pošmyknúť. Podnikateľ totiž spadol zo skaly v blízkosti jaskýň Salnitre v obci Collbató, ktorá je známa svojimi strmými svahmi a roklinami. Sudca prípad uzavrel v januári 2025 po tom, čo nenašiel žiadne dôkazy o trestnom čine.
Vyšetrovatelia katalánskej regionálnej polície však spolu s prokuratúrou a súdom v októbri 2025 vyšetrovanie opäť otvorili, keď poukázali na nezrovnalosti vo výpovedi Isakovho syna.
Jonathan Andic poprel akúkoľvek zodpovednosť za smrť svojho otca a trvá na tom, že išlo o nehodu.
