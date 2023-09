Syna zosadeného prezidenta Bonga obvinili z korupcie

Libreville 20. septembra (TASR) - Syna zvrhnutého prezidenta Gabonu Aliho Bonga Ondimbu a niekoľko jeho spojencov obvinili z korupcie a umiestnili do väzby. Gabonský prokurátor to v stredu povedal pre tlačovú agentúru AFP.



Bongov najstarší syn Noureddin Bongo Valentin, bývalý prezidentov hovorca Jessye Ella Ekogha a štyria ďalší spolupracovníci zosadeného lídra "boli obvinení a umiestnení do dočasnej väzby", uviedol prokurátor André-Patrick Roponat v hlavnom meste Libreville.



Bonga (64) vládol v západoafrickej krajine bohatej na ropu od roku 2009. Armáda ho zvrhla pri prevrate 30. augusta, krátko po vyhlásení jeho víťazstva v prezidentských voľbách. Výsledok volieb označila opozícia a vodcovia vojenského prevratu za podvod. Prezidentov režim obvinili z rozsiahlej korupcie a zo zlého spravovania krajiny.



V deň prevratu vojaci zatkli jedného z Bongových synov, piatich vplyvných predstaviteľov kabinetu a jeho manželku Sylviu Bongovú Valentinovú. Štátna televízia odvysielala zábery zatknutých pred kuframi plnými peňazí, údajne zhabanými v ich domoch.