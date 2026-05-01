SYNAGÓGA V PLAMEŇOCH: Aprílový útok bol spojený s Islamským štátom

Pri útoku v Skopje z 12. apríla, na pravoslávnu Veľkú noc, neutrpel nikto zranenia, škody však vznikli na vstupe do budovy.

Skopje 1. mája (TASR) – Podpaľačský útok na synagógu v hlavnom meste Severného Macedónska z minulého mesiaca súvisel s džihádistickou skupinou Islamský štát (IS), oznámila v piatok spravodajská služba balkánskej krajiny. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.

Pri útoku v Skopje z 12. apríla, na pravoslávnu Veľkú noc, neutrpel nikto zranenia, škody však vznikli na vstupe do budovy. Zábery z bezpečnostnej kamery zverejnené izraelským veľvyslanectvom ukázali dvoch mužov s prilbami, ako preskakujú plot, vylievajú palivo pred synagógou a podpaľujú ho.

Severomacedónska Agentúra pre národnú bezpečnosť oznámila, že sa uskutočnili razie vo viacerých objektoch a zadržali sedem predpokladaných členov „radikálnej skupiny ideologicky spojenej s globálnou sieťou Islamského štátu“.

Polícia po zatknutiach vo štvrtok uviedla, že 21-ročného a 38-ročného muža obvinili z trestných činov súvisiacich s terorizmom. „Tieto osoby sú zadržiavané na ďalšie konanie,“ uviedol policajný hovorca.

Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar sa poďakoval severomacedónskym úradom. „Ich rýchle a odhodlané konanie na zadržanie zodpovedných páchateľov zdôrazňuje odhodlanie Severného Macedónska chrániť židovskú komunitu,“ napísal na sociálnej sieti.
Neprehliadnite

Premiér: Je našou povinnosťou ďalej tlačiť na rast minimálnej mzdy

SENIČOVÁ: Na európskom šampionáte je to úplne iný pocit

KURIOZITA NA LETISKU:Zatkli ženu s 30 korytnačkami prilepenými na tele

NS SR POTVRDIL 21 ROKOV VÄZENIA PRE J. CINTULU ZA ATENTÁT NA PREMIÉRA