SYNAGÓGA V PLAMEŇOCH: Aprílový útok bol spojený s Islamským štátom
Pri útoku v Skopje z 12. apríla, na pravoslávnu Veľkú noc, neutrpel nikto zranenia, škody však vznikli na vstupe do budovy.
Autor TASR
Skopje 1. mája (TASR) – Podpaľačský útok na synagógu v hlavnom meste Severného Macedónska z minulého mesiaca súvisel s džihádistickou skupinou Islamský štát (IS), oznámila v piatok spravodajská služba balkánskej krajiny. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Pri útoku v Skopje z 12. apríla, na pravoslávnu Veľkú noc, neutrpel nikto zranenia, škody však vznikli na vstupe do budovy. Zábery z bezpečnostnej kamery zverejnené izraelským veľvyslanectvom ukázali dvoch mužov s prilbami, ako preskakujú plot, vylievajú palivo pred synagógou a podpaľujú ho.
Severomacedónska Agentúra pre národnú bezpečnosť oznámila, že sa uskutočnili razie vo viacerých objektoch a zadržali sedem predpokladaných členov „radikálnej skupiny ideologicky spojenej s globálnou sieťou Islamského štátu“.
Polícia po zatknutiach vo štvrtok uviedla, že 21-ročného a 38-ročného muža obvinili z trestných činov súvisiacich s terorizmom. „Tieto osoby sú zadržiavané na ďalšie konanie,“ uviedol policajný hovorca.
Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar sa poďakoval severomacedónskym úradom. „Ich rýchle a odhodlané konanie na zadržanie zodpovedných páchateľov zdôrazňuje odhodlanie Severného Macedónska chrániť židovskú komunitu,“ napísal na sociálnej sieti.
Pri útoku v Skopje z 12. apríla, na pravoslávnu Veľkú noc, neutrpel nikto zranenia, škody však vznikli na vstupe do budovy. Zábery z bezpečnostnej kamery zverejnené izraelským veľvyslanectvom ukázali dvoch mužov s prilbami, ako preskakujú plot, vylievajú palivo pred synagógou a podpaľujú ho.
Severomacedónska Agentúra pre národnú bezpečnosť oznámila, že sa uskutočnili razie vo viacerých objektoch a zadržali sedem predpokladaných členov „radikálnej skupiny ideologicky spojenej s globálnou sieťou Islamského štátu“.
Polícia po zatknutiach vo štvrtok uviedla, že 21-ročného a 38-ročného muža obvinili z trestných činov súvisiacich s terorizmom. „Tieto osoby sú zadržiavané na ďalšie konanie,“ uviedol policajný hovorca.
Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar sa poďakoval severomacedónskym úradom. „Ich rýchle a odhodlané konanie na zadržanie zodpovedných páchateľov zdôrazňuje odhodlanie Severného Macedónska chrániť židovskú komunitu,“ napísal na sociálnej sieti.