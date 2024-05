Synehubov: Z Charkovskej oblasti bolo evakuovaných 4073 ľudí

Charkov 12. mája (TASR) - Z pohraničia Charkovskej oblasti na severovýchode Ukrajiny evakuovali viac než 4000 ľudí potom, ako Rusi v piatok nečakane spustili cezhraničnú ofenzívu. Oznámil v nedeľu regionálny gubernátor Oleh Synehubov, TASR informuje podľa agentúry AFP.



"Celkovo sme evakuovali 4073 ľudí," uviedol Synehubov v príspevku na sociálnych sieťach. Zároveň uviedol, že pri nedeľnom útoku zomrel jeden muž v jednej dedine v tejto oblasti a ďalší bol zranený v meste Vovčansk, ktoré malo ešte pred piatkovou ofenzívou asi 3000 obyvateľov.



Ukrajinské úrady v piatok oznámili, že Rusko zaútočilo na Charkovskú oblasť a mierne postúpilo do pohraničnej zóny, z ktorej ho ukrajinská armáda vytlačila pred takmer dvomi rokmi.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu povedal, že ukrajinská armáda podniká v pohraničí Charkovskej oblasti protiútoky. "Aktuálne je našou prioritou narušiť plány ruskej ofenzívy," skonštatoval Zelenskyj a dodal, že je potrebné, aby vojenskú iniciatívu opäť prebrala Ukrajina. Zdôraznil aj dôležitosť rýchlej dodávky zbraní.



Ukrajinskí predstavitelia už niekoľko týždňov varovali, že by Moskva mohla zaútočiť na jej severovýchodné pohraničné regióny. Tým by dosiahla prevahu, keďže zbrojná pomoc od Západu mešká a Ukrajina nemá dostatok ľudských zdrojov, komentuje AFP.