Sýrčan dostal desať rokov za pašovanie migrantov v dodávke

Londýn 6. septembra (TASR) — Britský súd v piatok odsúdil na desať rokov väzenia muža, ktorý vo februári pašoval sedem migrantov v špeciálne upravenej dodávke na palube trajektu smerujúceho z francúzskeho mesta Dieppe do anglického Newhavenu. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a televízie Sky News.



Štyridsaťtriročný Anás Mustafa, pôvodom zo Sýrie, podľa AFP prevážal šiestich mužov a jednu ženu v prehriatej skrýši, ktorá nebola širšia ako ľudská hruď. Migranti museli v tomto úzkom priestore stáť a takmer sa nemohli hýbať.



Migrantov objavila posádka trajektu, ktorá počula volanie o pomoc. Členovia posádky sekerou rozbili falošnú priečku, za ktorou boli ukrytí.



Dvaja migranti po záchrane stratili vedomie. Všetci navyše počas cesty nedostali vodu. Podľa prokuratúry jeden z mužov mal pravdepodobne infarkt, ďalší muž dostal mŕtvicu a žena utrpela akútne poškodenie obličiek.



"Zúfalí ľudia sú pripravení riskovať svoje životy, aby prišli do Spojeného kráľovstva, často s tragickými následkami," povedala sudkyňa Christine Laingová. "Využívajú ich tí, ktorí z tohto obchodu profitujú a málo dbajú na ich bezpečnosť," dodala.



Mustafa počas súdneho procesu vyhlásil, že nevedel o tom, že v jeho vozidle sú ľudia a podľa vlastných slov bol z tohto zistenia šokovaný, píše Sky News.



Nelegálna migrácia bola jednou z kľúčových tém v predvolebnej kampani pred júlovými parlamentnými voľbami. Po nástupe novej vlády premiér Keir Starmer zrušil kontroverzný program deportácie migrantov do Rwandy. Zaviazal sa rozložiť gangy pašerákov ľudí, ktoré organizujú prechody cez hranice a za každého migranta dostávajú tisíce eur.