Sýrčan, ktorý dobodal ľudí, dostal doživotie
Prokuratúra v Klagenfurte obžalovala muža z vraždy, piatich pokusov o vraždu, členstva v teroristickej organizácii a členstva v zločineckej skupine.
Klagenfurt/Villach 27. mája (TASR) — Krajinský súd v Klagenfurte, metropole rakúskej spolkovej krajiny Korutánsko, uznal v stredu 23-ročného Sýrčana Ahmada G. za vinného zo spáchania útoku nožom v centre mesta Villach a odsúdil ho na doživotie. Pri útoku z 15. februára 2025 zomrel 14-ročný chlapec a päť ďalších mužov vo veku 15 - 36 rokov utrpelo zranenia. Verdikt zatiaľ nie je právoplatný, informuje TASR s odvolaním sa na televíziu ORF.
Prokuratúra v Klagenfurte obžalovala muža z vraždy, piatich pokusov o vraždu, členstva v teroristickej organizácii a členstva v zločineckej skupine. Obžalovaný sa k činu priznal s tým, že konal s úmyslom zastrašiť civilné obyvateľstvo.
Verdikt poroty bol jednomyseľný vo všetkých bodoch obžaloby. Akceptovala požiadavku prokuratúry na maximálny trest, najmä vzhľadom na závažné priťažujúce okolnosti. Hoci sa obžalovaný k činu priznal, svojimi výpoveďami dal najavo, že svoje konanie neľutuje, poznamenal predsedajúci sudca. Sýrčan sa vzdal práva na odvolanie.
Odsúdený začal krátko pred 16.00 h v pešej zóne Villachu útočiť nožom s desaťcentimetrovou čepeľou na okoloidúcich, pričom kričal „Alláhu akbar“ (Boh je najväčší). Jeho vyčíňanie ukončil až 42-ročný okoloidúci, takisto Sýrčan, ktorý do útočníka narazil svojím autom. Polícia následne páchateľa zadržala. Štyria preživší utrpeli vážne zranenia.
Incident bol vyhodnotený ako islamistický teroristický čin; útočník sa podľa úradov inšpiroval organizáciou Islamský štát (IS), ktorá je zodpovedná za rozsiahle násilie a porušovanie ľudských práv.
Útočníkom je Sýrčan s kurdskými koreňmi, ktorý v roku 2020 požiadal o azyl v Rakúsku. Ako dôvod úteku z vlasti uviedol strach o svoj život, pretože by bol povolaný do armády. V Rakúsku žil relatívne nenápadne so svojím bratom. Od roku 2024 sa však čoraz viac izoloval a radikalizoval sledovaním propagandistických videí IS. Dva dni pred útokom nahral video, v ktorom prisahal vernosť IS.
Ahmad G. počas procesu uviedol, že očakával, že ho polícia zastrelí a pôjde do neba ako mučeník. Polícii povedal, že v skutočnosti chcel zabiť ešte viac ľudí, asi desať. Predtým zvažoval plány útoku - mal aj iné scenáre, ale nedostal sa k iným zbraniam, ako napríklad samovražednej veste, s ktorou by mohol zabiť ešte viac ľudí. „Jediné, čo ľutujem, je to, že som nezomrel,“ vyhlásil. Keď sa ho opýtali, či by takýto čin zopakoval, keby mal príležitosť, prikývol.
