Sýrčan, ktorý napadol turistu v Berlíne dostal 13 rokov za mrežami
Súd 20-ročného muža uznal vinným z pokusu o vraždu, ťažkého ublíženia na zdraví a z pokusu o členstvo v teroristickej organizácii.
Autor TASR
Berlín 5. marca (TASR) - Nemecký súd vo štvrtok odsúdil sýrskeho muža na 13 rokov väzenia za napadnutie španielskeho turistu v pamätníku holokaustu v berlínskej štvrti Mitte. Podľa prokuratúry ho k útoku nožom motivoval radikálny islamizmus a antisemitizmus, informuje TASR na základe agentúr DPA a AFP.
Súd 20-ročného muža uznal vinným z pokusu o vraždu, ťažkého ublíženia na zdraví a z pokusu o členstvo v teroristickej organizácii. Podľa sudkyne Doris Huschovej útok vykonal „v mene Islamského štátu (IS)“.
Útok sa odohral vlani 21. februára, kedy španielsky turista pamätník holokaustu v Berlíne navštívil s dvomi priateľmi. Muž k nemu pristúpil zozadu a následne ho bodol nožom do krku. Rana bola hlboká až 14 centimetrov. „Obeť prežila iba preto, že obžalovaný minul hlavné krvné cievy o pár milimetrov,“ konštatovala Huschová.
Žiadateľa o azyl zo Sýrie zadržali krátko po incidente v blízkosti miesta činu so zakrvavenými rukami. V rukách mal korán a modlitebný koberec.
Počas súdneho konania sa Sýrčan k útoku priznal. Bol presvedčený, že koná v mene náboženstva, a nad svojim konaním zdanlivo prejavil ľútosť. Prokuratúra uviedla, že „sa stotožňoval s ideológiou IS, odmietol západný spôsob života a bol presvedčený, že svätá vojna proti neveriacim musí byť vedená po celom svete“.
Útok sa odohral len dva dni pred predčasnými parlamentnými voľbami v Nemecku a podľa AFP posilnil už aj tak búrlivú diskusiu o migrácii. V Krajine žije približne milión Sýrčanov.
