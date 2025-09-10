< sekcia Zahraničie
Sýrčan, ktorý útočil na festivale v Solingene, dostal doživotný trest
K útoku sa prihlásil IS, ktorý vo vyhlásení uviedol, že ho uskutočnil jeho „vojak“ ako pomstu za utrpenie moslimov v Palestíne a inde vo svete.
Autor TASR
Düsseldorf 10. septembra (TASR) — Súd v Nemecku odsúdil v stredu na doživotie Sýrčana, ktorý vlani nožom útočil na festivale v nemeckom Solingene, pričom zabil troch ľudí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Vrchný krajinský súd v Düsseldorfe uviedol, že 27-ročný Ísá al-Hasan konal v mene teroristickej organizácie Islamský štát „zo zákerných a podlých pohnútok“.
K útoku, pri ktorom zahynuli tri osoby a ďalších osem utrpelo zranenia, došlo 23. augusta 2024 počas prvého dňa trojdňového „festivalu rozmanitosti“. AFP konštatuje, že išlo o jeden z najzávažnejších útokov v Nemecku spáchaných žiadateľmi o azyl a migrantmi. Práve pre takéto útoky sa pred nedávnymi parlamentnými voľbami stala otázka migrácie kľúčovou témou kampane.
Prokuratúra vo februári uviedla, že Hasan bol pred útokom v kontakte s predstaviteľmi IS. Rozhodol sa zaútočiť na „neveriacich“ na festivale, pretože ich vnímal ako zástupcov západnej spoločnosti, zároveň sa chcel pomstiť za „vojenské zásahy západných štátov“. Útočník bol podľa nej radikálny islamista a na festivale sa snažil zabiť „čo najviac ľudí“.
K útoku sa prihlásil IS, ktorý vo vyhlásení uviedol, že ho uskutočnil jeho „vojak“ ako pomstu za utrpenie moslimov v Palestíne a inde vo svete.
Počas súdneho procesu, ktorý sa konal v Düsseldorfe za prísnych bezpečnostných opatrení, sa Hasan priznal k vražde troch osôb. Vo vyhlásení, ktoré prečítal jeho právnik, sa priznal k spáchaniu závažného zločinu. „Mojimi rukami zahynuli traja ľudia. Ďalších som vážne zranil,“ uviedol útočník. „Niektorí prežili len so šťastím. Tiež mohli zomrieť...Zaslúžim si a očakávam doživotný trest,“ dodal.
Vrchný krajinský súd v Düsseldorfe uviedol, že 27-ročný Ísá al-Hasan konal v mene teroristickej organizácie Islamský štát „zo zákerných a podlých pohnútok“.
K útoku, pri ktorom zahynuli tri osoby a ďalších osem utrpelo zranenia, došlo 23. augusta 2024 počas prvého dňa trojdňového „festivalu rozmanitosti“. AFP konštatuje, že išlo o jeden z najzávažnejších útokov v Nemecku spáchaných žiadateľmi o azyl a migrantmi. Práve pre takéto útoky sa pred nedávnymi parlamentnými voľbami stala otázka migrácie kľúčovou témou kampane.
Prokuratúra vo februári uviedla, že Hasan bol pred útokom v kontakte s predstaviteľmi IS. Rozhodol sa zaútočiť na „neveriacich“ na festivale, pretože ich vnímal ako zástupcov západnej spoločnosti, zároveň sa chcel pomstiť za „vojenské zásahy západných štátov“. Útočník bol podľa nej radikálny islamista a na festivale sa snažil zabiť „čo najviac ľudí“.
K útoku sa prihlásil IS, ktorý vo vyhlásení uviedol, že ho uskutočnil jeho „vojak“ ako pomstu za utrpenie moslimov v Palestíne a inde vo svete.
Počas súdneho procesu, ktorý sa konal v Düsseldorfe za prísnych bezpečnostných opatrení, sa Hasan priznal k vražde troch osôb. Vo vyhlásení, ktoré prečítal jeho právnik, sa priznal k spáchaniu závažného zločinu. „Mojimi rukami zahynuli traja ľudia. Ďalších som vážne zranil,“ uviedol útočník. „Niektorí prežili len so šťastím. Tiež mohli zomrieť...Zaslúžim si a očakávam doživotný trest,“ dodal.