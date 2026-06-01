Pondelok 1. jún 2026
Sýrčan obvinený z teroristického útoku dostal v Nemecku doživotie

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Berlín 1. júna (TASR) - Nemecký súd v pondelok vyniesol verdikt voči Sýrčanovi, ktorý bol vlani usvedčený z džihádistického teroristického útoku v západonemeckom meste Bielefeld. Dostal doživotie a v prípade predčasného prepustenia zostane vzhľadom na závažnosť spáchaných činov v preventívnej väzbe. Rozsudok zodpovedá požiadavkám spolkovej prokuratúry, informovala agentúra DPA.

Vyšší krajský súd v Düsseldorfe uznal 36-ročného muža vinným zo štyroch pokusov o vraždu a zároveň konštatoval mimoriadne závažný charakter jeho činu.

Prokuratúra uviedla, že muž bol motivovaný svojou podporou Islamského štátu (IS) a snažil sa zabiť čo najviac ľudí, keď v máji minulého roka zaútočil na skupinu futbalových fanúšikov pred barom Bielefelde s vychádzkovou palicou, na ktorú pripevnil 18-centimetrovú čepeľ. Útočník sa k činu následne priznal.

Obete utrpeli život ohrozujúce poranenia nožom. Svedkovia uviedli, že muž počas útoku kričal „Alláhu akbar“ (Boh je najväčší).

Prokuratúra uviedla, že obžalovaný bol roky aktívny v radoch IS v Sýrii, než v roku 2023 pricestoval do Nemecka. Dodala tiež, že krátko pred útokom poslal svojmu kontaktu napojenému na IS video, v ktorom sa priznal k činu. Mal pri sebe aj vlajku Islamského štátu.

Obhajoba poukázala na ťažké detstvo a depresie obžalovaného a požiadala súd o uloženie 12-ročného trestu odňatia slobody.

Podozrivého zadržali v blízkosti Düsseldorfu deň po útoku po tom, ako políciu kontaktoval jeho bratranec.
