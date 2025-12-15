Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sýrčan sa priznal k útoku z februára v Rakúsku, kde zomrel tínedžer

Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Miestne úrady označili februárový incident už v zime za „islamistický útok s prepojením na IS".

Autor TASR
Viedeň 15. decembra (TASR) - Dvadsaťtriročný sýrsky utečenec, ktorý v rakúskom meste Villach vo februári dobodal nožom šesť ľudí, pričom o život prišiel 14-ročný chlapec, sa v pondelok priznal k „spáchaniu teroristických činov“ vrátane vraždy. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.

Rakúska prokuratúra v pondelok potvrdila, že podozrivý „konal s úmyslom vážne zastrašiť civilné obyvateľstvo, ktoré nepodporuje ciele teroristickej organizácie Islamský štát (IS)“.

Miestne úrady označili februárový incident už v zime za „islamistický útok s prepojením na IS“. Podľa AFP hrozí Sýrčanovi 20 rokov za mrežami. Dátum súdneho pojednávania však ešte nebol stanovený.

Útok sa odohral v centre mesta Villach na juhu Rakúska asi 360 kilometrov od Viedne. Útočiaceho Sýrčana zastavil pracovník donáškovej služby s jedlom - tiež zo Sýrie, ktorý doňho na mieste činu narazil autom. Páchateľ mal povolenie na pobyt v Rakúsku.
