Sýrčan sa priznal k vražde troch osôb na festivale v Solingene

Düsseldorf 27. mája (TASR) - Sýrčan podozrivý z napojenia na organizáciu Islamský štát (IS) sa v utorok počas súdneho procesu priznal k vražde troch ľudí. Vlani nožom útočil na festivale v nemeckom Solingene v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Vo vyhlásení, ktoré prečítal právnik obžalovaného, sa Ísá al-Hasan priznal k „spáchaniu závažného zločinu“ a k vražde troch osôb. Pri útoku 23. augusta 2024 počas „Festivalu rozmanitosti“ nožom zabil troch ľudí a desiatich zranil.



Podozrivého 26-ročného Sýrčana, ktorý bol žiadateľom o azyl, zadržali niekoľko hodín po čine. „Počas prípravy (útoku) bol (Hasan) v auguste 2024 v kontakte s neznámym členom IS cez četovaciu službu,“ uviedla prokuratúra vo februári. „Táto osoba obvineného povzbudila v jeho pláne a utvrdila ho v tom, že sa IS k útoku prihlási a použije ho pre vlastnú propagandu,“ dodala.



Islamský štát skutočne prevzal zodpovednosť za útok. Prokuratúra neskôr oznámila, že útočník bol radikálny islamista a na festivale sa snažil zabiť „čo najviac ľudí“, pripomína AFP.