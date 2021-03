Sýrčan stiahol svoju kandidatúru v nemeckých voľbách

Berlín 31. marca (TASR) - Sýrčan Tareq Alaows, ktorý prišiel do Nemecka v roku 2015 ako utečenec, stiahol v utorok svoju kandidatúru v nadchádzajúcich parlamentných voľbách. On aj jeho rodina dostávali anonymné vyhrážky. Informovala o tom agentúra AP.



"Hlavným dôvodom pre stiahnutie mojej kandidatúry je vysoká miera ohrozenia, ktorej som vystavený ja, ale najmä moji blízki," priblížil Alaows, ktorý kandidoval za stranu Zelených. Už predtým uviedol, že počas svojej predvolebnej kampane, ktorá začala vo februári, sa stretával s rasovou nenávisťou.



"Moja kandidatúra ukázala, že vo všetkých politických stranách a v spoločnosti ako takej sú potrebné silné štruktúry, aby bolo možné čeliť rasizmu a pomáhať jeho obetiam," uviedol Alaows.



Alaows rozpráva plynulo po nemecky a pracuje ako právny poradca pre žiadateľov o azyl, ktorých záujmy chcel zastupovať aj v parlamente.



Pred svojím útekom do Nemecka sa v Sýrii zúčastňoval na protestoch proti vláde prezidenta Bašára Asada a študoval právo na univerzite v Aleppe. Počas občianskej vojny bol dobrovoľníkom pre humanitárnu skupinu Červeného polmesiaca a pomáhal aj pri registrácii vnútorne vysídlených osôb.



Strana Zelených uviedla, že neznámi páchateľa sa vyhrážali smrťou Alaowsovej rodine v Sýrii, ak nestiahne svoju kandidatúru do nemeckého parlamentu.



Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas na Twitteri poznamenal, že Alaows kandidoval do parlamentu ako vôbec prvý sýrsky utečenec v Nemecku a že je "deprimujúce pre našu demokraciu, že (jeho kandidatúra) zlyhala pre vyhrážanie a rasizmus". Šéf diplomacie a člen konkurenčnej strany SPD vyjadril Alaowsovi "solidaritu".