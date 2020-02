Sýrčana, ktorý ušiel za lepším životom do USA, zastrelili v Baltimore

Baltimore 19. februára (TASR) - Tragicky sa skončil osud sýrskeho utečenca, ktorý ušiel pred vojnou v rodnej krajine, no napokon ho zastrelili v americkom meste Baltimore. Agentúra AP o tom informovala s odvolaním sa na utorkový článok v denníku The Baltimore Sun.



Khaled Heeba (31) sa po úteku zo Sýrie zamestnal v Spojených štátoch ako rozvážač pizze. Muža však počas výkonu práce dosiaľ z nezistených príčin zastrelili.



Informáciu o mužovej smrti podľa správy v denníku potvrdila rodinná známa. Podľa novín ide v prípade Heebu už o 40. vraždu v tomto roku v Baltimore.



Podľa rodinnej známej Heeba ušiel v roku 2016 zo Sýrie pred občianskou vojnou spoločne s rodičmi do Spojených štátov, aby tam našiel lepší život. Rozvážal pizzu, aby tým finančne pomáhal rodine, ktorá sa na život v Spojených štátoch rýchlo adaptovala.



Heebu strelili na chodníku do hrude, keď bol na svojej poslednej obchôdzke v službe.