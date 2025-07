Sýrčana obvinili z útoku pri pamätníku obetiam holokaustu v Berlíne

Frankfurt 29. júla (TASR) - Sýrčana, ktorý údajne podporuje džihádistickú skupinu Islamský štát (IS), obvinili z pokusu o vraždu v súvislosti s dobodaním španielskeho turistu pri pamätníku obetiam holokaustu v nemeckej metropole Berlín, uviedla v utorok prokuratúra. TASR informuje podľa správy agentúry DPA.



V prípade podozrivého muža ide o utečenca. Pri útoku vo februári tohto roka spôsobil vážne zranenia 30-ročnému Španielovi. Bol to jeden zo série útokov pripisovaných cudzincom, ktoré vyvolali ostrú debatu o imigrácii v období pred nemeckými parlamentnými voľbami.



Podozrivý je podľa polície prívržencom ideológie Islamského štátu (IS) vrátane radikálnych islamistických a antisemitských názorov, uviedla spolková prokuratúra vo vyhlásení. Podozrivý muž podľa nej cestoval z Lipska na východe Nemecka, kde žil, do Berlína, aby sa zameral na „neveriacich, ktorých považoval za predstaviteľov západnej formy spoločnosti, ktorú odmietal“.



Krátko pred útokom poslal podozrivý, ktorý mal v tom čase 19 rokov, svoju fotografiu členom IS, aby sa skupina mohla prihlásiť k zodpovednosti za útok, dodáva sa vo vyhlásení.



Turista z Baskicka utrpel pri útoku zranenia krku. Pamätník obetiam holokaustu, zložený zo siete betónových stél, sa nachádza neďaleko Brandenburskej brány a amerického veľvyslanectva v Berlíne.



Podozrivého zatkli krátko po útoku a odvtedy je vo väzbe. Obvinili ho zo aj spôsobenia ťažkej ujmy na zdraví a iniciatívy o členstvo v zahraničnej teroristickej organizácii. Úrady predtým uviedli, že do Nemecka prišiel ešte v roku 2023.



Tento útok bol jedným z niekoľkých podobných, čo šokovali Nemecko pred parlamentnými voľbami, v ktorých sa zdvojnásobil podiel hlasov pre protiimigračnú stranu Alternatíva pre Nemecko (AfD), píše DPA.



Voľby vyhral stredopravicový blok CDU/CSU, ktorý rýchlo zaviedol prísnejšie obmedzenia ohľadne imigrácie. Nová nemecká vláda pod vedením kancelára Friedricha Merza signalizovala, že sa snaží obnoviť deportácie migrantov späť do Sýrie, ktoré boli pozastavené od roku 2012.