Sýrčania hlasujú v parlamentných voľbách

Damask 15. júla (TASR) - V Sýrii sa v pondelok konajú parlamentné voľby. Do 250-členného Ľudového zhromaždenia kandiduje 1516 vládou schválených uchádzačov. Podľa agentúry AP sa očakáva iba málo prekvapivých momentov, výsledky volieb by však mohli pripraviť pôdu pre zmenu ústavy s cieľom predĺžiť funkčné obdobie prezidenta Bašára Asada, píše TASR.



Od roku 2011, keď v krajine vypukla občianska vojna po masových protivládnych protestoch a ich brutálnom potlačení bezpečnostnými zložkami, ide v poradí o štvrté voľby.



Sýrske úrady neoznámili počet oprávnených voličov. Na rozdiel od voľby prezidenta nemôžu milióny Sýrčanov žijúcich v diaspóre, ktorých počet sa od občianskej vojny výrazne zvýšil, hlasovať v parlamentných voľbách.



V 15 vládou kontrolovaných volebných okrskoch bolo zriadených približne 8151 volebných miestností. V provincii Suwajdá, prevažne obývanej drúzmi, kde sa posledný rok pravidelne konajú protivládne protesty, vyzývalo podľa AP množstvo ľudí na bojkot volieb.



Na sociálnych sieťach sa objavili videá, na ktorých demonštranti vzali urny z nákladného auta v snahe zabrániť im dostať sa až do volebných miestností.



V ostatných častiach krajiny volebné kampane prebiehali prevažne pokojne a kandidáti sa v nich sústredili na všeobecné slogany vrátane vyzývania na národnú jednotu či prosperitu.



Asadova strana Baas v posledných voľbách v roku 2020 získala 166 z 250 kresiel v Ľudovom zhromaždení a spriatelené strany navyše prispeli svojimi 17 poslancami. Zvyšné kreslá obsadili nezávislí kandidáti.



Nezávislý odborník Vladimir Pran uviedol, že súperenie v sýrskom volebnom procese prebieha ešte pred tým, než voliči prídu k volebným urnám, a to počas primárok strany Baas. Jej členovia si vtedy volia kandidátov, ktorých mená sa následne odošlú do ústredia strany na zostavenie konečného zoznamu.



"Voľby sa už naozaj skončili... ukončením primárok (strany Baas). Môžete skontrolovať zoznam a výsledky (volieb) a uvidíte, že doslova všetci (kandidáti) budú v parlamente," povedal Pran.



Podľa AP sa očakáva, že nový parlament sa bude pokúšať schváliť novelu ústavy, ktorá by predĺžila funkčné obdobie prezidenta Asada. To by sa inak skončilo ešte v roku 2028.



Poradca v oblasti politických a volebných procesov Márún Sfajr tvrdí, že strana Baas navrhla 169 svojich kandidátov na post poslanca. Hranica na predloženie návrhu na ústavnú zmenu je 167 poslancov.



S Asadom spriaznené strany predložili 16 kandidátov, čo podľa Sfajra znamená, že spolu so stranou Baas im budú chýbať traja poslanci na schválenie novely. Sfajr však dodal, že zvyšných 65 poslaneckých kresiel otvorených pre nezávislých kandidátov nebude predstavovať skutočnú opozíciu, pretože všetci vopred prešli previerkou.