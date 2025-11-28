< sekcia Zahraničie
Sýrčania oslavujú výročie bleskovej ofenzívy, priniesla pád Asada
Autor TASR,aktualizované
Damask 28. novembra (TASR) - Sýrčania sa v piatok po celej krajine zhromaždili na podujatiach oslavujúcich prvé výročie začiatku bleskovej ofenzívy, ktorej výsledkom bolo zvrhnutie dlhoročného prezidenta Bašára Asada. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Verejné podujatia boli organizované po tradičných piatkových modlitbách po výzve dočasného sýrskeho prezidenta Ahmada Šaru, uviedli tamojšie štátne médiá.
Sýrska televízia odvysielala zábery davov ľudí nesúcich novú sýrsku vlajku a skandujúcich: „Nech Boh žehná Sýrii“. Účastníci opísali tieto podujatia ako výraz národnej jednoty a odporu voči nedávnym izraelským útokom, píše DPA.
„Dôležitá je jednota, pretože ak sme jednotní, môžeme znovu obnoviť to, čo bolo zničené,“ uviedla pre televíziu jedna z účastníčok.
Blesková ofenzíva islamistických skupín, ktorých súčasťou bol aj samotný Šara, sa proti Asadovi začala 27. novembra a skončila sa 8. decembra minulého roka zvrhnutím jeho dlhoročného režimu a jeho útekom do zahraničia, pripomína DPA.
Protestné hnutie voči Asadovej vláde sa začalo už v marci 2011 ako súčasť tzv. arabskej jari, uzatvára nemecká agentúra.
