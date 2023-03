Sýrčania si pripomenuli 12. výročie povstania proti Asadovmu režimu

Idlib 15. marca (TASR) - Tisíce Sýrčanov si v stredu na povstalcami ovládanom severozápade krajiny pripomenuli 12. výročie začiatku prodemokratických protestov. Zároveň odmietli akúkoľvek "normalizáciu" vzťahov zahraničia s vládou v Damask. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Brutálne potlačenie protestov v roku 2011, ktoré boli súčasťou "arabskej jari", spustilo v Sýrii občiansku vojnu. Vyžiadala si vyše 500.000 životov a milióny ľudí vyhnala z domovov.



V meste Idlib mávali demonštranti revolučnými vlajkami a držali pútače s heslami "Ľudia žiadajú pád režimu" či "Sloboda a dôstojnosť pre všetkých Sýrčanov". Okolie mesta je poslednou veľkou baštou povstalcov, ktorí bojujú proti silám sýrskeho prezidenta Bašára Asada podporovaného Ruskom.



"Prišli sme si pripomenúť výročie revolúcie, túto silnú spomienku v srdci každého slobodného Sýrčana," povedal pre AFP 27-ročný protestujúci Abú Šáhid a dodal: "Sme hrdí na deň, keď sa nám podarilo prelomiť bariéru strachu a demonštrovať proti zločineckému režimu."



V povstalcami ovládaných oblastiach na severe a severozápade Sýrie žijú vyše štyri milióny ľudí. Najmenej polovica z nich sem bola presídlená z ostatných častí Sýrie.



Asad sa v stredu stretol v Moskve s prezidentom Vladimirom Putinom, ktorého vojenská pomoc sýrskemu režimu od roku 2015 zmenila priebeh občianskej vojny. Moskva chce pomôcť pri riešení diplomatického sporu medzi Sýriou a Tureckom, ktoré svoje vzájomné vzťahy čoskoro po vypuknutí vojny prerušili.



Damask aj Ankara vnímajú kurdské skupiny na severe Sýrie ako spoločného "nepriateľa". Ankara ich označuje za "teroristov", ale Washington kurdské zoskupenia podporuje.



Podľa expertov sa Damask pokúša vymaniť z medzinárodnej izolácie a používa na to aj ničivé zemetrasenie zo 6. februára, pri ktorom v Sýrii zahynulo takmer 6000 ľudí. Asadovej vláde už pomoc ponúklo niekoľko arabských lídrov.



Demonštranti v Idlibe sú proti akýmkoľvek krokom na normalizáciu vzťahov Damasku s krajinami v tomto regióne. "Keby aj všetky štáty sveta normalizovali vzťahy s týmto režimom, my budeme pokračovať a pokračovať bude aj revolúcia," povedala pre AFP 38-ročná Salma Sajfová.



"Som proti kompromisu so zločineckým režimom," povedal ďalší protestujúci Alí Hadždž Sulajmán. "Ako sa môžem zmieriť s niekým, kto je dôvodom toho, že som na vozíčku?" dodal.