Sýria a Tunisko obnovujú svoje diplomatické vzťahy

Damask/Tunis 13. apríla (TASR) - Sýria opäť otvorí svoje veľvyslanectvo v Tunisko po tom, ako táto severoafrická krajina vymenovala nového veľvyslanca v Damasku, informovali v stredu sýrske štátne médiá. TASR správu prevzala od agentúry AP.



Sýrska vláda okamžite schválila a opätovala krok tuniského prezidenta Kajsa Saída, ktorým vymenoval nového veľvyslanca. Uviedli to ministerstvá zahraničných vecí týchto dvoch krajín v spoločnom, píše sýrska štátna tlačová agentúr SANA. Tunisko svoje veľvyslanectvo v Damasku zatvorilo v roku 2012.



Tunisko sa tak stane ďalšou krajinou, ktorá obnovuje diplomatické vzťahy so Sýriou. Takéto kroky v poslednom období oznámilo viacero krajín, píše AP. Toto úsilie sa ešte zvýšilo po februárovom ničivom zemetrasení, ktoré zasiahlo Turecko a Sýriu.



Obnovovaniu vzťahov Sýrie s inými krajiny pomohlo tiež Čínou sprostredkované opätovné nadviazanie vzťahov Saudskej Arábie s Iránom.



Vlády arabských krajín sa od Sýrie odklonili po tom, čo tamojší prezident Bašár Asad v roku 2011 brutálnym spôsobom zasiahol proti demonštrantom a neskôr aj civilistom počas povstania, ktoré viedlo k občianskej vojne. Rozpad vzťahov vyvrcholil vylúčením Sýrie z Ligy arabských štátov (LAŠ).



Sýrska delegácia na čele s ministrom zahraničných vecí podľa štátnych médií dorazila v stredu aj do Saudskej Arábie na rokovania o obnovení vzťahov. Saudská Arábia v máji hostí summit Ligy arabských štátov. Väčšina členských krajín vyjadrila presvedčenie, že sa na ňom rozhodne o obnovení členstva Sýrie, uviedol generálny tajomník Ligy arabský štátov Ahmad Abúl Ghajt.



Asad už tento rok navštívil Omán a Spojené arabské emiráty, teda krajiny, ktoré podporujú bojovníkov snažiacich sa zvrhnúť jeho vládu, píše AP.