Asad v súlade s očakávaniami drvivo zvíťazil v prezidentských voľbách

Damask 28. mája (TASR) - Sýrsky prezident Bašár Asad zvíťazil v stredajších prezidentských voľbách so ziskom 95,1 percenta hlasov a zabezpečil si tak už štvrtý sedemročný mandát vo funkcii hlavy štátu.



Oficiálne výsledky oznámil vo štvrtok večer predseda sýrskeho parlamentu Hammúd Sabbágh. Voľby kritizovala sýrska opozícia aj Západ, ktoré varovali, že hlasovanie nebude slobodné ani spravodlivé a voľby označili za nelegitímne, pripomína agentúra AFP.



O post prezidenta sa okrem Asada uchádzali ešte dvaja kandidáti: bývalý poslanec Socialistickej unionistickej strany a exminister Abdalláh Sallúm Abdalláh a Mahmúd Ahmad Marí, ktorý je predstaviteľom opozície tolerovanej sýrskym režimom. Abdalláh Sallúm Abdalláh získal 1,5 percenta a Mahmúd Ahmad Marí 3,3 percenta hlasov.



Právo hlasovať vo voľbách malo viac ako 18 miliónov občanov, a to priamo v Sýrii i v zahraničí, kde sa hlasovalo od 20. mája, informovali pred hlasovaním sýrske úrady. Volebná účasť napokon dosiahla 76,64 percenta, svoj hlas teda odovzdalo približne 14,2 milióna ľudí, uviedol predseda parlamentu.



Hlasovať nemohli ľudia žijúci v oblastiach ovládaných povstalcami či silami vedenými Kurdmi, uvádza agentúra AP, podľa ktorej žije v týchto oblastiach na severovýchode a severozápade Sýrie přinejmenším osem miliónov ľudí. AP dodáva, že do hlasovania sa nezapojila ani väčšina z vyše piatich miliónov utečencov, žijúcich v susedných krajinách.



Stredajšie prezidentské voľby boli už druhými od začiatku vyše desaťročnej občianskej vojny v Sýrii, ktorá si dosiaľ vyžiadala viac ako 388 000 životov a milióny ľudí vyhnala z ich domovov. Očakávalo sa v nich opätovné drvivé víťazstvo Asada, ktorý v predošlých voľbách z roku 2014 získal podľa oficiálnych výsledkov 88 percent hlasov.