Austrálske ženy s deťmi v Sýrii sa snažia o repatriáciu

Sydney 5. júna (TASR) – Skupiny deviatich žien s celkovo 17 deťmi, ktoré uviazli v internačných táboroch v Sýrii, v pondelok podnikli spoločné právne kroky s cieľom zaistiť si návrat do vlasti. V mnohých prípadoch ide o rodinných príslušníkov bojovníkov organizácie Islamský štát, ktorí svoje rodiny prinútili žiť v samozvanom kalifáte v Sýrii. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Od pádu kalifátu v roku 2019 žijú tieto ženy s deťmi v táboroch al-Hawl a v Kámišlí v Kurdmi ovládanej severovýchodnej časti Sýrie. Humanitárna organizácia Save the Children Australia (STCA) podala túto žiadosť o ich repatriáciu s odôvodnením, že vláda má "morálnu a právnu" povinnosť vrátiť tieto ženy a deti do vlasti.



Podľa výkonného riaditeľa STCE Matta Tinklera sa pokúsili o podobné kroky už v minulosti. "Každý ďalší deň, ktorý tieto austrálske deti strávia v Sýrii, predstavuje ohrozenie ich zdravia a blahobytu," varoval.



Austrálska vláda minulý rok v októbri repatriovala z táborov štyri ženy a 13 detí. Tinkler uviedol, že očakávali ďalšie repatriačné misie, avšak austrálske úrady ostali nečinné.



Otázka návratov do vlasti zo Sýrie vyvoláva v Austrálii dlhodobo politické spory, pričom opoziční konzervatívci argumentujú obavami o národnú bezpečnosť.