OSN: Boje v Sýrii sa približujú k táborom, hrozí krviprelievanie

Ženeva 24. februára (TASR) - Boje na severozápade Sýrie sa "nebezpečne približujú" k táborom s približne miliónom vysídlených osôb a hrozí "krviprelievanie", varoval v pondelok zástupca humanitárneho koordinátora OSN pre krízu v Sýrii Mark Cutts.



Podľa agentúry AFP Cutts pre novinárov v Ženeve uviedol, že OSN sa snaží zdvojnásobiť dodávky pomoci cez hraničný priechod z Turecka, a to z 50 na 100 nákladných vozidiel denne.



"Bojuje sa teraz nebezpečne blízko oblasti, kde viac ako milión ľudí žije v stanoch a provizórnych prístreškoch," uviedol a varoval, že existuje riziko "skutočného krviprelievania".



Mesiac dlhá ofenzíva sýrskych vojsk podporovaných Ruskom proti povstalcom podporovaným Tureckom v provincii Idlibu spôsobila, že z oblasti utiekli státisíce ľudí.



V súvislosti s eskaláciou násilia Cutts oznámil, že OSN reviduje svoju výzvu na financovanie krízy, a to z 330 miliónov na 500 miliónov dolárov (462 miliónov eur). Poznamenal, že schodok je približne 370 miliónov dolárov.



Cutts bilancoval, že v januári OSN poslala do oblasti 1200 nákladných automobilov s pomocou a vo februári ďalších 700.



"Skutočnosť je však taká, že to nestačí. Sotva sme schopní uspokojiť potreby ľudí pre najnaliehavejšie potravinové dávky, stany, prikrývky a zimné veci," uviedol.



Podľa jeho slov humanitárni pracovníci boli "zdrvení, keď zistili, že niektoré sklady boli vyplienené a boje poškodili približne 77 nemocníc a iných zdravotníckych zariadení.