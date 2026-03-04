Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sýria čiastočne uzavrela hraničný priechod s Libanonom

Sýrčania, ktorí utiekli pred vojnou v Libanone, prichádzajú na sýrsko-libanonský hraničný priechod v Džajdat Jábúse 3. marca 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Damask/Bejrút 4. marca (TASR) - Sýrske úrady v stredu oznámili, že po varovaní Izraela pred možným útokom na hraniciach zatvorí priechod Džajdat Jábús smerom do Libanonu. Pre Sýrčanov vracajúcich sa do vlasti ostane otvorený, píše TASR podľa správy stanice al-Džazíra.

Izraelská armáda v pondelok oznámila, že napriek prímeriu z roku 2024 podnikla vlnu útokov proti militantnému hnutiu Hizballáh po celom Libanone. Došlo k tomu po tom, čo boli z Libanonu vypálené projektily na sever Izraela. K útoku sa neskôr prihlásil Iránom podporovaný Hizballáh.
