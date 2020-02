Nálet v Sýrii usmrtil 29 tureckých vojakov, Ankara začala s odvetou

Ankara 27. februára (TASR) - Na 29 sa zvýšil počet tureckých vojakov, ktorí prišli o život počas štvrtkového leteckého útoku sýrskych vládnych síl v provincii Idlib na severozápade Sýrie. Pri útoku utrpelo zranenia 39 vojakov, ktorých ošetrujú v tureckých nemocniciach. Informoval o tom v piatok ráno miestneho času guvernér tureckej provincie Hatay ležiacej neďaleko hraníc so Sýriou Rahmi Dogan.



Ako napísala agentúra DPA, Turecko z útoku obviňuje sýrsku vládu a prisľúbilo jej odvetu. "Na všetky známe ciele sýrskej vlády útočia turecké vzdušné a pozemné sily," povedal podľa agentúry AP Fahrettin Altun, hovorca tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana s tým, že ide o reakciu na zabitých tureckých vojakov. Čierno-biele zábery zachytávajúce nálety na sýrske ciele odvysielali spravodajské stanice tureckej televízie.



Altun pripomenul, že výsledkom mimoriadneho stretnutia v súvislosti so situáciou v Idlibe, ktoré turecký prezident Recep Tayyip Erdogan zvolal vo štvrtok po útoku na svoj prezidentský komplex v Ankare, je, že "režim (sýrskeho prezidenta Bašára) Asada je zodpovedný za zabitie stoviek tisíc Sýrčanov". Altun vyzval medzinárodné spoločenstvo (najmä garantov tzv. astanského mierového procesu), aby si plnilo svoje povinnosti a zastavilo zločiny proti ľudskosti, ktorých sa v Sýrii dopúšťa tamojší režim.



Rusko, Turecko a Irán — ako garanti tzv. astanského mierového procesu — v záverečnom vyhlásení prisľúbili prijatie konkrétnych opatrení na ochranu civilného obyvateľstva v provincii Idlib.



Podľa údajov mimovládnej organizácie Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) zahynulo vo štvrtok počas náletov juhu Idlibu najmenej 34 tureckých vojakov.



Turecko zaznamenalo vo štvrtok v tejto oblasti najvyšší počet úmrtí svojich vojakov za jeden deň, odkedy Ankara po prvý raz vstúpila do vojenského konfliktu v Sýrii v roku 2016. Od začiatku februára zahynulo v Idlibe najmenej 50 tureckých vojakov, pripomenula agentúra AP.



Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu telefonicky hovoril o aktuálnej situácii s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom. Šéf NATO počas telefonátu "svojvoľný" letecký útok sýrskeho režimu odsúdil, ako vyhlásil v piatok jeho hovorca a vyzval na deeskaláciu v Sýrii, uviedla agentúra AFP. "Pán Stoltenberg odsúdil pokračujúce svojvoľné letecké útoky sýrskeho režimu a jeho spojenca Ruska v provincii Idlib a vyzval ich, aby ofenzívu zastavili, rešpektovali medzinárodné právo a podporili úsilie OSN o mierové riešenie," uviedol hovorca.



Erdoganov hovorca Ibrahim Kalin, ktorý zastáva významnú funkciu v zahraničných záležitostiach, viedol rozhovory s poradcom Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Robertom O'Brienom.