Sýria dostala prvých 200 tisíc dávok vakcín od AstraZenecy

Damask 22. apríla (TASR) - Sýrska vláda dostala svoju prvú zásielku vakcín proti ochoreniu COVID-19 prostredníctvom medzinárodného programu COVAX, ktorý sprostredkúva očkovacie látky chudobným krajinám. Konkrétne ide o 200.000 dávok vakcín od spoločnosti AstraZeneca, informovali vo štvrtok predstavitelia OSN, ktorých citovala agentúra Reuters.



Detský fond OSN (UNICEF), Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a aliancia pre vakcíny GAVI v spoločnom vyhlásení uviedli, že zásielka je "životne dôležitá".



"Pomôže zdravotníkom pokračovať v zachraňovaní ľudských životov v krajine, kde je zdravotnícky systém po desaťročí vojny už vyčerpaný," dodali organizácie.



Ďalších 53.800 vakcín bolo doručených na severozápad Sýrie, ktorý ovláda opozícia. Táto oblasť zažila obrovské presídľovanie ľudí, ktoré spôsobili vlaňajšie boje.



V nasledujúcich týždňoch a mesiacoch sú očakávané ďalšie dodávky vakcín proti koronavírusu.



Šéfka misie WHO v Sýrii Akjemal Magtymovová povedala pri slávnostnom preberaní zásielky vakcín v Damasku predstaviteľom sýrskeho zdravotníctva a partnerom OSN, že ich čakajú výzvy. Dodala však, že Sýria má s vakcináciami dobré skúsenosti.



Magtymovová ešte v marci uviedla, že cieľom fázovej vakcinácinačnej kampane je zaočkovať do konca tohto roka takmer 20 percent obyvateľov Sýrie, čiže takmer päť miliónov ľudí žijúcich v oblastiach kontrolovaných vládou, ale aj na severovýchode a severozápade krajiny.



Sýrska vláda do očkovania na svojom území, kde žije väčšina z takmer 20 miliónov obyvateľov krajiny, zapojí desiatky zdravotníckych tímov. Očkovať budú ľudí v 76 nemocniciach aj vyše 300 mobilných zariadeniach, ktoré budú zriadené aj v ťažko prístupných oblastiach.



Sýriu zasiahla pandémia vlani veľmi silno, pričom maximá nakazených zaznamenávala vlani v auguste a potom aj v decembri. Počet nakazených od februára opäť narastá.



Sýria dosiaľ zaznamenala 51.580 prípadov nákazy. Skutočný počet infikovaných je však zrejme oveľa vyšší, keďže krajina má len obmedzené možnosti testovania, uviedli podľa agentúry Reuters predstavitelia OSN.