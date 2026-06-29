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Sýria hlási izraelské útoky na juhu krajiny
Podľa sýrskej agentúry v nedeľu večer prišlo do mesta Abdín niekoľko vojenských vozidiel izraelskej armády, pričom tamojší obyvatelia blokovali cesty a hádzali kamene.
Autor TASR
Damask 29. júna (TASR) - Izraelská armáda zaútočila na ciele v provincii Dará na juhu Sýrie. Išlo o druhý takýto incident v priebehu dvoch dní, informovala o tom v pondelok sýrska tlačová agentúra SANÁ, píše TASR.
Podľa sýrskej agentúry v nedeľu večer prišlo do mesta Abdín niekoľko vojenských vozidiel izraelskej armády, pričom tamojší obyvatelia blokovali cesty a hádzali kamene.
Aktivisti zo Sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva (SOHR) hlásili, že po tejto konfrontácii Izrael ostreľoval túto oblasť, v dôsledku čoho muselo niekoľko rodín utiecť.
Armáda židovského štátu v nedeľu oznámila, že v južnej Sýrii zabila „niekoľko ozbrojených teroristov“. Zároveň uviedla, že vojaci ostanú v tejto oblasti s cieľom eliminovať všetky hrozby voči izraelským civilistom a vojakom.
Podľa obyvateľa tejto oblasti izraelskí vojaci podpálili kontrolný bod pri vstupe do mesta a prehľadali niektorých obyvateľov. Vojaci sa podľa neho stiahli v neskorých večerných hodinách a potom bolo mesto terčom útoku, no situácia sa odvtedy upokojila.
Spravodajský portál The Times of Israel informuje, že izraelské ozbrojené zložky sú od pádu sýrskeho prezidenta Bašára Asada z decembra 2024 rozmiestnené na deviatich bodoch v južnej Sýrii. Väčšina z týchto izraelských stanovíšť sa nachádza v nárazníkovej zóne na hranici medzi Izraelom a Sýriou. Jednotky operujú v oblastiach siahajúcich približne 15 kilometrov do vnútrozemia Sýrie s údajným cieľom zadržať zbrane, ktoré by v prípade, že by padli do rúk „nepriateľským silám,“ predstavovali hrozbu pre Izrael.
Podľa sýrskej agentúry v nedeľu večer prišlo do mesta Abdín niekoľko vojenských vozidiel izraelskej armády, pričom tamojší obyvatelia blokovali cesty a hádzali kamene.
Aktivisti zo Sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva (SOHR) hlásili, že po tejto konfrontácii Izrael ostreľoval túto oblasť, v dôsledku čoho muselo niekoľko rodín utiecť.
Armáda židovského štátu v nedeľu oznámila, že v južnej Sýrii zabila „niekoľko ozbrojených teroristov“. Zároveň uviedla, že vojaci ostanú v tejto oblasti s cieľom eliminovať všetky hrozby voči izraelským civilistom a vojakom.
Podľa obyvateľa tejto oblasti izraelskí vojaci podpálili kontrolný bod pri vstupe do mesta a prehľadali niektorých obyvateľov. Vojaci sa podľa neho stiahli v neskorých večerných hodinách a potom bolo mesto terčom útoku, no situácia sa odvtedy upokojila.
Spravodajský portál The Times of Israel informuje, že izraelské ozbrojené zložky sú od pádu sýrskeho prezidenta Bašára Asada z decembra 2024 rozmiestnené na deviatich bodoch v južnej Sýrii. Väčšina z týchto izraelských stanovíšť sa nachádza v nárazníkovej zóne na hranici medzi Izraelom a Sýriou. Jednotky operujú v oblastiach siahajúcich približne 15 kilometrov do vnútrozemia Sýrie s údajným cieľom zadržať zbrane, ktoré by v prípade, že by padli do rúk „nepriateľským silám,“ predstavovali hrozbu pre Izrael.