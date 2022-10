Sýria hlásila v rámci najnovšieho výskytu cholery 39 úmrtí

Damask 6. októbra (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva Sýrie zaznamenalo 39 úmrtí na choleru a takmer 600 potvrdených prípadov tejto nákazlivej choroby, ktorá sa aktuálne šíri v zmienenej blízkovýchodnej krajine sužovanej vojnou. Organizácia Spojených národov upozorňuje, že tento výskyt nákazy sa "odvíja alarmujúco". V stredu o tom informovala tlačová agentúra AFP.



"V Sýrii hlásili len za posledných šesť týždňov vyše 10.000 prípadov s podozrením na choleru," uviedla v stredu na brífingu Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) patriaca pod OSN.



Celkovo zaznamenali od konca septembra v 11 zo 14 sýrskych provincií 594 prípadov cholery, uviedlo ministerstvo zdravotníctva v utorok po tom, čo WHO oznámila, že situácia "sa v postihnutých provinciách alarmujúco odvíja a šíri do nových oblastí".



Väčšina ľudí, ktorí zomreli, pochádzala zo severnej provincie Aleppo a bezprostredne nebolo známe, či títo mŕtvi boli zahrnutí do celkového počtu prípadov.



Ide o prvý veľký výskyt cholery v Sýrii za vyše desať rokov.



Cholera je extrémne nákazlivé ochorenie, možno ju vo všeobecnosti dostať z kontaminovaných potravín alebo vody a spôsobuje hnačku a vracanie. Môže sa šíriť v obytných oblastiach, kde chýba riadna kanalizačná sieť.



Ide o prvý veľký výskyt tejto nebezpečnej choroby v Sýrii od roku 2009. V krajine, kde je vojna už vyše desať rokov, sú zničené takmer dve tretiny čističiek vody, polovica prečerpávacích staníc a jedna tretina vodárenských veží, uvádza OSN.



Zdrojom najnovšieho výskytu je údajne rieka Eufrat, ktorá je znečistená splaškami.



Na pitnú vodu z Eufratu sa napriek jej znečisteniu spolieha viac než päť miliónov z približne 18 miliónov obyvateľov Sýrie, informovala OSN.



Najnovší výskyt je obzvlášť alarmujúci pre preplnené tábory s vysídlenými ľuďmi, kde nemajú prístup k čistej vode a hygienickým potrebám.



Ak sa cholera nelieči, dokáže zabiť do niekoľkých hodín – mnohí infikovaní ľudia však nemajú nijaké príznaky, alebo ich majú len mierne. Dá sa ľahko liečiť orálnym rehydratačným roztokom, ale ťažšie prípady si už vyžadujú podávanie vnútrožilových tekutín a antibiotík, uvádza WHO.