Sýria: Humanitárna pomoc z Turecka bude prúdiť ďalšie tri mesiace

New York 14. mája (TASR) — Sýria umožní ďalšie tri mesiace prísun humanitárnej pomoci do oblastí, ktoré sú pod kontrolou povstalcov, cez dva hraničné priechody z Turecka. Vo vyhlásení pre agentúru AFP to v sobotu uviedla Eri Kaneková, hovorkyňa Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA).



Podľa Kanekovej o tomto rozhodnutie informovalo sýrske ministerstvo zahraničných vecí. Vláda v Damasku to bezprostredne nekomentovala.



Cez spomínané dva hraničné priechody prúdia do krajiny životne dôležité dodávky humanitárnej pomoci pre ľudí postihnutých zemetrasením zo 6. februára, ktoré si v Sýrii a Turecku vyžiadalo viac ako 55.000 obetí. Sýria s ich otvorením súhlasila až po medzinárodnom tlaku.



Platnosť povolenia sa mala skončiť 13. mája. Organizácia Amnesty International v piatok varovala, že v prípade zastavenia dodávok humanitárnej pomoci sú v stávke životy štyroch miliónov ľudí.



OSN začiatkom tohto týždňa odhadla, že Sýria potrebuje na obnovu po zemetrasení takmer 15 miliárd dolárov a celkové škody spôsobené zemetrasením vyčíslila na takmer deväť miliárd dolárov.