Sýria: Izraelská armáda postrelila demonštranta

Damask 21. decembra (TASR) - Izraelská armáda oznámila, že jej jednotky v piatok počas demonštrácie proti aktivitám armády v dedine na juhu Sýrie postrelili protestujúceho, ktorý utrpel zranenie nohy. TASR sa odvoláva na agentúru AFP.



Armáda vo vyhlásení uviedla, že vojaci vyzvali protestujúcich, aby sa od nich vzdialili. "Po tom, ako jednotky identifikovali hrozbu, konali v súlade so štandardnými operačnými postupmi proti hrozbe... Protestujúceho postrelili do nohy." Jeho stav však nešpecifikovala.



Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) potvrdilo tento incident. Doplnilo, že izraelské jednotky sú rozmiestnené v tamojších kasárňach v dedine nachádzajúcej sa v provincii Dará.



Izrael od zvrhnutia sýrskeho prezidenta Bašára Asada povstalcami podnikol viacero leteckých útokov na vojenské zariadenia v Sýrii. Podľa svojich slov sa snaží zabrániť tomu, aby sa dostali do nepriateľských rúk. Obsadil aj časť Golanských výšin vrátane strategicky významnej hory Hermon.