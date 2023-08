Sýria: K útoku na vojakov s vyše 30 mŕtvymi sa prihlásil Islamský štát

Bejrút 12. augusta (TASR) – Džihádistická skupina Islamský štát (IS) sa prihlásila k zodpovednosti za prepad na východe Sýrie, pri ktorom zabili a zranili desiatky vojakov. Opoziční aktivisti uviedli, že počet obetí v sobotu stúpol na najmenej 33 mŕtvych. TASR informácie prevzala od agentúry AP.



Útok z noci na piatok je jedným z najkrvavejších, aký tento rok extrémisti z IS vykonali. Spiace bunky tejto skupiny stále útočia napriek tomu, že ju v Sýrii v roku 2019 porazili. IS kedysi kontroloval veľké časti Sýria a Iraku, kde v roku 2014 vyhlásil kalifát.



Islamský štát vo vyhlásení uviedol, že jeho bojovníci prepadli dva armádne vozidlá vo východnej provincii Dajr az-Zaur, pričom zabili 40 príslušníkov sýrskej armády a desiatich ďalších zranili. Skupina tiež vyhlásila, že bude vo svojom boji pokračovať.



Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) uviedlo, že počet mŕtvych dosiahol 33 po tom, ako viacerí vojaci podľahli zraneniam. Ďalší sú podľa centra v kritickom stave.