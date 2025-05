Katar a FBI odhalili v Sýrii pozostatky 30 ľudí zrejme zavraždených IS

Damask 12. mája (TASR) - Katarský pátrací tím v spolupráci s americkým Federálnym úradom pre vyšetrovanie (FBI) odhalil v sýrskom meste Dábik pri hraniciach s Tureckom pozostatky 30 ľudí, ktorých pravdepodobne zavraždili teroristi z organizácie Islamský štát (IS). Vyplýva to z vyhlásenia Kataru, na ktoré sa odvoláva agentúra AP, informuje TASR.



Katarské vnútorné bezpečnostné sily uviedli, že o pátranie požiadala FBI a v súčasnosti určujú totožnosť osôb na základe testov DNA. Katar neuviedol, koho sa FBI snaží nájsť.



Teroristi z IS medzi rokmi 2014 až 2017 ovládali rozsiahle územia v Sýrii a Iraku, kde vyhlásili kalifát. Počas tohto obdobia zavraždili desiatky cudzincov vrátane humanitárnych pracovníkov a novinárov. IS po ofenzíve medzinárodnej koalície pod vedením USA stratila kontrolu nad väčšinou oblastí koncom roka 2017 a v roku 2019 bola vyhlásená za porazenú.



Od pádu IS boli na severe Sýrie objavené desiatky masových hrobov s pozostatkami ľudí, ktorých teroristi uniesli. Medzi zabitými boli aj americkí novinári James Foley a Steven Sotloff, humanitárni pracovníci Kayla Muellerová a Peter Kassig. Britský spravodajca John Cantlie je stále nezvestný.



Masové hroby sa našli aj v oblastiach ovládaných silami sýrskeho prezidenta Bašára Asada. Vlani v decembri ho zvrhli povstalecké sily. Asadov režim roky využíval bezpečnostné a spravodajské zložky na potláčanie disidentov, z ktorých mnohí sú dodnes nezvestní.



Organizácia Spojených národov v roku 2021 odhadla, že počas 13-ročnej občianskej vojny v Sýrii zmizlo 130.000 ľudí.