Kurdské sily opäť prevzali kontrolu nad sýrskou väznicou v Hasake

Hasaka 26. januára (TASR) - Príslušníci Kurdmi vedených Sýrskych demokratických síl (SDF) v stredu opäť získali kontrolu nad väznicou na severovýchode Sýrie, ktorá sa stala v uplynulých dňoch terčom útoku džihádistov z organizácie Islamský štát (IS). Informovala o tom agentúra AFP.



Farhád Šámí z SDF vo vyhlásení uviedol, že niekoľkodňové operácie "vyvrcholili získaním úplnej kontroly" nad väznicou Ghwajrán v meste Hasaka po tom, čo sa vzdali všetci bojovníci IS.



Ukončenie bojov potvrdilo aj Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii.



K prepadnutiu väznice v Hasake došlo ešte minulý štvrtok. Bol to jeden z najväčších útokov IS v Sýrii za posledné roky. Ozbrojenci IS sa snažili vyslobodiť z väznice svojich druhov. Boje si vyžiadali viac ako 180 obetí vrátane siedmich civilistov a vyhnali z domovov tisíce ľudí.



Bojovníkov SDF zo vzduchu podporili aj koaličné sily vedené Spojenými štátmi. Obkľúčení militanti vo väzenskom zariadení sa napokon vzdali.



Kurdské sily vyhlásili, že neušli žiadni väzni, avšak podľa SOHR je na úteku značný počet väzňov. Podľa rôznych zdrojov bolo v spomínanej väznici zadržiavaných od 3500 do 5000 predpokladaných členov a prívržencov IS.



Útok bol podľa agentúry DPA pripomienkou, že boj proti teroristickým milíciám sa ešte neskončil. IS v lete 2014 obsadil rozsiahle oblasti na severe a západe Iraku, kde následne vyhlásil kalifát. K obsadeným územiam patrili aj veľké časti susednej Sýrie.