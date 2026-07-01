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Sýria má prvý parlament po skončení vlády éry Asadovcov
V rámci prezidentského systému, ktorý zaviedol Šara po zosadení Asada, bude mať parlament obmedzené právomoci.
Autor TASR
Damask 1. júla (TASR) - Dočasný prezident Sýrie Ahmad Šara zavŕšil v stredu zostavovanie prvého parlamentu po viac ako polstoročí vládnutia rodiny Asadovcov. Parlament po prvý raz zasadne v pondelok 6. júla, informuje TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.
V stredu zverejnili mená 70 poslancov - z nich je 15 žien, z ktorých 13 väznili počas vlády zvrhnutého prezidenta Bašára Asada. Dve tretiny 210-člennej komory zvolili minulý rok regionálne volebné kolégiá. Proces formovania parlamentu trval viac ako osem mesiacov.
V rámci prezidentského systému, ktorý zaviedol Šara po zosadení Asada, bude mať parlament obmedzené právomoci.
Reuters konštatuje, že zostavovanie nového parlamentu sa vnímalo ako test Šarových sľubov politickej inkluzívnosti po vláde Asadovcov.
Sýrski predstavitelia neuviedli, koľko z novo menovaných poslancov pochádza z náboženských a etnických skupín. Vlani zvolili desať členov náboženských a etnických skupín vrátane Kurdov, kresťanov a alavitov. K spomínanej alavitskej menšine sa hlási aj Asad.
Šara už skôr vyhlásil, že využije svoje nominácie na to, aby riešil nerovnováhu v politickom zastúpení, najmä pokiaľ ide o zastúpenie žien. Tá vyplynula z minuloročného výberového procesu, počas ktorého vybrali len šesť žien.
Podľa vládnych predstaviteľov bol systém výberu dvoch tretín poslancov potrebný, pretože takmer 14 rokov trvajúca občianska vojna viedla k vysídleniu miliónov Sýrčanov a nebolo možné spoliehať sa na presné údaje o počte obyvateľov alebo zoznamy voličov pri celoštátnych voľbách.
Po uchopení moci rozpustili nové orgány sýrsky parlament, ktorý podľa nich slúžil len na formálne schvaľovanie zákonov. Súčasne prijali dočasnú ústavnú deklaráciu na riadenie päťročného prechodného obdobia.
Táto deklarácia stanovuje, že funkčné obdobie parlamentu trvá dva a pol roka, pričom parlament bude vykonávať zákonodarné právomoci až do prijatia novej ústavy a konania nových volieb.
V stredu zverejnili mená 70 poslancov - z nich je 15 žien, z ktorých 13 väznili počas vlády zvrhnutého prezidenta Bašára Asada. Dve tretiny 210-člennej komory zvolili minulý rok regionálne volebné kolégiá. Proces formovania parlamentu trval viac ako osem mesiacov.
V rámci prezidentského systému, ktorý zaviedol Šara po zosadení Asada, bude mať parlament obmedzené právomoci.
Reuters konštatuje, že zostavovanie nového parlamentu sa vnímalo ako test Šarových sľubov politickej inkluzívnosti po vláde Asadovcov.
Sýrski predstavitelia neuviedli, koľko z novo menovaných poslancov pochádza z náboženských a etnických skupín. Vlani zvolili desať členov náboženských a etnických skupín vrátane Kurdov, kresťanov a alavitov. K spomínanej alavitskej menšine sa hlási aj Asad.
Šara už skôr vyhlásil, že využije svoje nominácie na to, aby riešil nerovnováhu v politickom zastúpení, najmä pokiaľ ide o zastúpenie žien. Tá vyplynula z minuloročného výberového procesu, počas ktorého vybrali len šesť žien.
Podľa vládnych predstaviteľov bol systém výberu dvoch tretín poslancov potrebný, pretože takmer 14 rokov trvajúca občianska vojna viedla k vysídleniu miliónov Sýrčanov a nebolo možné spoliehať sa na presné údaje o počte obyvateľov alebo zoznamy voličov pri celoštátnych voľbách.
Po uchopení moci rozpustili nové orgány sýrsky parlament, ktorý podľa nich slúžil len na formálne schvaľovanie zákonov. Súčasne prijali dočasnú ústavnú deklaráciu na riadenie päťročného prechodného obdobia.
Táto deklarácia stanovuje, že funkčné obdobie parlamentu trvá dva a pol roka, pričom parlament bude vykonávať zákonodarné právomoci až do prijatia novej ústavy a konania nových volieb.