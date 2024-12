Sýria má záujem o strategické vzťahy s Ukrajinou

Damask 30. decembra (TASR) — Ukrajina a Sýria chcú po rokoch stagnácie v diplomatickej oblasti vybudovať "strategické partnerstvo". Obe krajiny nadviažu vzťahy na politickej, ekonomickej a sociálnej úrovni a vo vede. Po pondelňajšom stretnutí s ukrajinskou delegáciou to v Damasku povedal sýrsky minister zahraničných vecí v dočasnej vláde Asad Hasan Šíbání. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a DPA.



Šíbání po stretnutí s ukrajinským ministrom zahraničných vecí Andrijom Sybihom uviedol, že sýrsky a ukrajinský ľud majú rovnaké skúsenosti s utrpením, čím podľa agentúry Reuters narážal na krvavú občiansku vojnu v Sýrii v rokoch 2011 - 2024 a okupáciu ukrajinského územia Ruskom, ktorá vyvrcholila inváziou ruských síl vo februári 2022. Po jej začiatku boli prerušené aj diplomatické vzťahy medzi Sýriou a Ukrajinou.



Sybiha, ktorý sa v Damasku stretol aj s novým de facto vodcom Sýrie Ahmadom Šarom, uviedol, že Ukrajina pošle do Sýrie zásielky potravinovej pomoci. Do krajiny podľa neho dorazia v stredu nákladné autá s 500 tonami ukrajinskej múky.



Ukrajina ako popredný svetový exportér obilia vyváža pšenicu a kukuricu aj do krajín Blízkeho východu, nie však do Sýrie, ktorá za Asadovej éry dovážala potraviny z Ruska.



Dodávky pšenice z Ruska do Sýrie boli pozastavené pre neistotu ohľadom novej vlády v Damasku a meškania platieb, uviedli začiatkom decembra pre agentúru Reuters ruské a sýrske zdroje. Rusko dodávalo pšenicu Sýrii prostredníctvom zložitých finančných a logistických postupov, aby obišlo západné sankcie uvalené na Moskvu aj Damask.



Kyjev podľa Sybihu na oplátku očakáva, že nová sýrska vláda bude dodržiavať medzinárodné právo a zruší protiprávne uznanie anexie ukrajinských území Ruskom zo strany režimu zvrhnutého prezidenta Bašára Asada.



Povstalci vedení islamistickou skupinou Hajat Tahrír aš-Šám (HTS) spustili 27. novembra ofenzívu, počas ktorej v rýchlom slede za sebou dobyli niekoľko kľúčových miest a o 11 dní neskôr obsadili hlavné mesto Damask, odkiaľ Asad utiekol do Ruska. HTS vtedy viedol Šara pod svojím bojovým menom abú Muhammad Džawlání.



Napriek tomu, že Moskva podporovala Asada, Šara v nedeľu v rozhovore pre televíziu al-Arabíja povedal, že Rusko a Sýriu spájajú hlboké strategické záujmy. "Všetky zbrane v Sýrii sú ruského pôvodu a mnohé elektrárne riadia ruskí experti... Nechceme, aby Rusko odišlo zo Sýrie tak, ako si to niektorí želajú," uviedol Šara.



Rusko má v Sýrii aj dve vojenské základne. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov avizoval, že ich štatút bude predmetom rokovaní s novým vedením v Damasku.