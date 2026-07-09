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Sýria môže opäť hlasovať v Organizácii pre zákaz chemických zbraní
OPCW uviedla, že k rozhodnutiu došlo vzhľadom na „významnú zmenu okolností“ po páde Asadovho režimu.
Autor TASR
Haag 9. júla (TASR) – Členské štáty Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) vo štvrtok vrátili Sýrii hlasovacie práva, ktoré jej odobrali v roku 2021 po preukázanom opakovanom použití chemických zbraní silami režimu prezidenta Bašára Asada počas občianskej vojny. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.
OPCW uviedla, že k rozhodnutiu došlo vzhľadom na „významnú zmenu okolností“ po páde Asadovho režimu. Nové sýrske vedenie sa podľa OPCW zaviazalo plniť záväzky vyplývajúce z Dohovoru o zákaze chemických zbraní a už podniklo konkrétne kroky na ich naplnenie.
Hoci malo odobratie hlasovacích práv najmä symbolický význam, podľa Reuters vyslalo Damasku politický signál, že medzinárodné spoločenstvo nebude tolerovať porušovanie Dohovoru o zákaze chemických zbraní z roku 1997.
Nové sýrske vedenie podľa OPCW prisľúbilo spoluprácu s medzinárodným spoločenstvom pri likvidácii zvyškov programu chemických zbraní zdedeného po bývalom režime. Predstaviteľ sýrskej prechodnej vlády totiž v máji pre Reuters uviedol, že úrady objavili pozostatky tajného programu chemických zbraní vrátane surovín a munície podobnej tej, ktorá bola použitá pri chemických útokoch počas občianskej vojny.
Vyšetrovania OSN i osobitného vyšetrovacieho tímu OPCW opakovane dospeli k záveru, že sýrske vládne jednotky za Asadovej éry použili pri útokoch nervovoparalytickú látku sarín i chlórové bomby. Podľa vyšetrovateľov si tieto útoky vyžiadali tisíce mŕtvych a zranených. Damask aj jeho spojenec Rusko používanie chemických zbraní opakovane popierali.
Výkonná rada OPCW zároveň oznámila, že bude naďalej monitorovať pokrok Sýrie a prijímať potrebné rozhodnutia na likvidáciu zostávajúcich chemických zbraní zdedených po bývalom režime.
OPCW uviedla, že k rozhodnutiu došlo vzhľadom na „významnú zmenu okolností“ po páde Asadovho režimu. Nové sýrske vedenie sa podľa OPCW zaviazalo plniť záväzky vyplývajúce z Dohovoru o zákaze chemických zbraní a už podniklo konkrétne kroky na ich naplnenie.
Hoci malo odobratie hlasovacích práv najmä symbolický význam, podľa Reuters vyslalo Damasku politický signál, že medzinárodné spoločenstvo nebude tolerovať porušovanie Dohovoru o zákaze chemických zbraní z roku 1997.
Nové sýrske vedenie podľa OPCW prisľúbilo spoluprácu s medzinárodným spoločenstvom pri likvidácii zvyškov programu chemických zbraní zdedeného po bývalom režime. Predstaviteľ sýrskej prechodnej vlády totiž v máji pre Reuters uviedol, že úrady objavili pozostatky tajného programu chemických zbraní vrátane surovín a munície podobnej tej, ktorá bola použitá pri chemických útokoch počas občianskej vojny.
Vyšetrovania OSN i osobitného vyšetrovacieho tímu OPCW opakovane dospeli k záveru, že sýrske vládne jednotky za Asadovej éry použili pri útokoch nervovoparalytickú látku sarín i chlórové bomby. Podľa vyšetrovateľov si tieto útoky vyžiadali tisíce mŕtvych a zranených. Damask aj jeho spojenec Rusko používanie chemických zbraní opakovane popierali.
Výkonná rada OPCW zároveň oznámila, že bude naďalej monitorovať pokrok Sýrie a prijímať potrebné rozhodnutia na likvidáciu zostávajúcich chemických zbraní zdedených po bývalom režime.