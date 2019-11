Výbuch bomby v takzvanej bezpečnej zóne si vyžiadal aj životy detí

Ankara 2. novembra (TASR) - Najmenej 13 mŕtvych a 20 zranených si v sobotu vyžiadal výbuch nálože ukrytej v aute, ktorý otriasol trhoviskom v sýrskom meste Tal Abjad ležiacom v zóne kontrolovanej tureckou armádou. Informovala o tom agentúra Anadolu.



Medzi mŕtvymi sú aj deti. Väčšinu zranených previezli na ošetrenie do nemocníc v tureckom pohraničnom meste Šanliurfa, keďže v Tal Abjade na to nie sú vytvorené podmienky.



K útoku sa bezprostredne nikto neprihlásil, v okolí mesta však tento týždeň došlo k viacerým podobným udalostiam.



Tall Abjad leží pri hraniciach s Tureckom v tzv. bezpečnej zóne, odkiaľ turecká armáda v uplynulých dňoch vytlačila bojovníkov kurdských Oddielov ľudovej sebaobrany (YPG) považovaných Ankarou za teroristov. Turecko chce do tejto zóny presídliť tisíce Sýrčanov, ktorých prijalo počas krvavého konfliktu v susednej krajine.